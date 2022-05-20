Українці, які виїжджають із зони бойових дій чи окупації, можуть отримати грошову допомогу безпосередньо під час евакуації

Відтепер українці, котрі виїжджають із зони проведення бойових дій, а також міст в окупації або оточенні, зможуть отримати від держави грошову допомогу безпосередньо під час евакуації. Це стало можливим завдяки співпраці Укрзалізниці та Укрпошти.

Для цього Укрзалізниця передає дані зі своїх евакуаційних рейсів колегам з Укрпошти, для яких вже облаштовано пункти видачі готівки на вокзалі у Львові. Невдовзі переліку вокзалів розшириться, повідомляє пресслужба УЗ.

"Це спільний проєкт Офісу Президента, Міністерства цифрової трансформації, Міністерства соціальної політики, Міністерства інфраструктури, Укрзалізниці та Укрпошти покликаний донести до всіх, хто досі не наважувався евакуюватися з Донбасу, що на них дійсно чекають. Ця програма доповнює вже запущену раніше за підтримки ОПУ програму "Там, де вас чекають", яка дозволяє вже в потязі підібрати та замовити варіанти тимчасового розселення", – пояснили у компанії.

У такий спосіб держава підтверджує, що люди, котрі досі не наважувалися виїхати з найгарячіших точок, "потрібні" – люди відразу отримують "живі" підйомні кошти. До того ж, ще в потязі подаються заявки на розміщення, а по прибутті – чекають представники місцевої влади із транспортом, щоб відразу відвезти на поселення.

"Від самого початку програми ми бачимо, що піклування держави дає свій результат: тільки за вчора близько 400 людей з-під лінії вогню з Донбасу все ж таки виїхали евакуаційними вагонами Укрзалізниці, а до того останні тижні цей денний показник був у межах 100-150", – розповів керівник пасажирського напрямку Укрзалізниці Олександр Перцовський.

Нагадаємо, що людям, які евакуювалися з районів проведення бойових дій, держава надає одноразову допомогу в розмірі 3000 гривень на кожну дитину чи людину з інвалідністю та 2000 гривень на кожну людину, старшу 18 років.

Відомості про виплату грошової допомоги працівники залізниці формують безпосередньо під час руху евакуаційних потягів, де мають зазначити кількість дітей та дорослих. Ці дані передаються працівникам Укрпошти, які до моменту прибуття евакуаційного потяга до вокзалу міста призначення організовують усе необхідне, щоби люди одразу після виходу з потяга могли отримати кошти.

Пасажири п’ятьох евакуаційних потягів до Львова вже отримали виплати на загальну суму 340 тис. грн.