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​Рубіжне зруйновано вщент окупантами, у дворах – кладовища, – Гайдай

Місто повторило долю Маріуполя. 

​Рубіжне зруйновано вщент окупантами, у дворах – кладовища, – Гайдай
Наслідки обстрілів у Рубіжному
Фото: t.me/luhanskaVTSA/1241

З початку військового вторгнення РФ місто Рубіжне Луганської області перебувало під постійним вогнем. Наразі в окупованому місті немає вцілілих будівель, багато будинків неможливо відновити.

Про це написав у Telegram голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай

"Рубіжне розділило долю Маріуполя. Розграбовані, випалені цегляні коробки – це тепер наше Рубіжне. Ми будемо відбудовувати його з нуля", – зазначив Гайдай.

Він додав, що до війни в місті проживали понад 60 тисяч мешканців, була робота на заводах, у бюджетній сфері, у розвинутому малому підприємництві.

Сьогодні мешканці міста розділилися на три категорії: ті, що евакуювалися в безпечні міста України чи закордон, депортовані в Росію чи на окуповані території та заручники, яких кадировці тримають у підвалах міста. 

Нагадаємо, в окупованому місті Рубіжне на Луганщині російські війська розграбували інфекційне відділення лікарні.

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