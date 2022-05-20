​Рубіжне зруйновано вщент окупантами, у дворах – кладовища, – Гайдай

З початку військового вторгнення РФ місто Рубіжне Луганської області перебувало під постійним вогнем. Наразі в окупованому місті немає вцілілих будівель, багато будинків неможливо відновити.

Про це написав у Telegram голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Рубіжне розділило долю Маріуполя. Розграбовані, випалені цегляні коробки – це тепер наше Рубіжне. Ми будемо відбудовувати його з нуля", – зазначив Гайдай.

Він додав, що до війни в місті проживали понад 60 тисяч мешканців, була робота на заводах, у бюджетній сфері, у розвинутому малому підприємництві.

Сьогодні мешканці міста розділилися на три категорії: ті, що евакуювалися в безпечні міста України чи закордон, депортовані в Росію чи на окуповані території та заручники, яких кадировці тримають у підвалах міста.

Нагадаємо, в окупованому місті Рубіжне на Луганщині російські війська розграбували інфекційне відділення лікарні.