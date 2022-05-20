Голова ОВА спростував інформацію про вибухи на Хмельниччині

На території області все спокійно.

Голова Хмельницької обласної військової адміністрації спростував поширені в соцмережах повідомлення про вибухи на території області.

"На території області все спокійно. Інформація в соціальних мережах і телеграм-каналах щодо вибухів у Хмельницькій області не підтверджена", – написав Сергій Гамалій у телеграм-каналі.

Близько 9:00 20 травня, коли на більшості території країни було оголошено повітряну тривогу, з’явилися повідомлення про вибухи на Хмельниччині.

Нагадаємо, Хмельниччина зазнала ракетного обстрілу 28 квітня. Тоді удару зазнав інфраструктурний об'єкт в одній з територіальних громад Шепетівського району. Жертв унаслідок влучення ракети не було, пожежу загасили.

Ще одного ракетного удару по Хмельниччині ворог завдав 12 квітня.