Японія дасть два мільйони євро для постраждалих від атак РФ українських АЕС

Грант буде витрачено на скерування в Україну експертів МАГАТЕ і надання необхідного обладнання.

Японія пожертвує два мільйони євро МАГАТЕ на його зусилля із забезпечення безпеки українських ядерних об'єктів, що зазнали атаки Росії.

Про це пише видання Japan Today.

Міністр закордонних справ Йосімаса Хаясі оприлюднив обіцянку після зустрічі з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі, який прибув до Японії на постраждалу від цунамі атомну станцію Фукусіма.

"Атаки Росії на українські ядерні об'єкти абсолютно неприпустимі. Японія найрішучіше засуджує ці дії", – сказав Хаясі.

Він зазначив, що Японія грантом на 2 млн євро профінансує скерування експертів МАГАТЕ в Україну і надання необхідного обладнання для українських ядерних об'єктів.

Нагадаємо, 29 березня Рафаель Гроссі приїжджав до України, щоб започаткувати програму підтримки безпеки українських АЕС.

У найближчі тижні Міжнародне агентство з питань атомної енергетики (МАГАТЕ) планує нову місію на ЧАЕС.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі говорив про те, що влучання російської ракети в атомну електростанцію в Україні може спричинити ядерну аварію.

З 4 березня місто Енергодар і Запорізька АЕС тимчасово захоплені росіянами.