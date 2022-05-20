Яку вигоду отримує Китай від російсько-української війни
Яку вигоду отримує Китай від російсько-української війни
Епіцентр вилучає з продажу продукцію ТОВ "Група Венето"
Епіцентр вилучає з продажу продукцію ТОВ "Група Венето"
Прикордонники затримали росіянку, яка намагалася потрапити в Україну як "паломниця"
Прикордонники затримали росіянку, яка намагалася потрапити в Україну як "паломниця"
"Український свідок" показав наслідки форсування росіянами річки Сіверський Донець
"Український свідок" показав наслідки форсування росіянами річки Сіверський Донець
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
У США готують 155 мм гаубиці до відправлення в Україну
У США готують 155 мм гаубиці до відправлення в Україну
Збройні сили вразили 90 ворожих цілей на півдні України
Збройні сили вразили 90 ворожих цілей на півдні України
Герой ДАПу, “кіборг” Максим Галактіонов перебуває в СІЗО через смерть диверсанта (оновлено)
Герой ДАПу, “кіборг” Максим Галактіонов перебуває в СІЗО через смерть диверсанта (оновлено)
Фортепіано від Путіна: Як довго може тривати безглузда гра?
Фортепіано від Путіна: Як довго може тривати безглузда гра?
ГоловнаСуспільствоВійна

Японія дасть два мільйони євро для постраждалих від атак РФ українських АЕС

Грант буде витрачено на скерування в Україну експертів МАГАТЕ і надання необхідного обладнання. 

Японія дасть два мільйони євро для постраждалих від атак РФ українських АЕС
МАГАТЕ
Фото: укрінформ

Японія пожертвує два мільйони євро МАГАТЕ на його зусилля із забезпечення безпеки українських ядерних об'єктів, що зазнали атаки Росії.

Про це пише видання Japan Today.

Міністр закордонних справ Йосімаса Хаясі оприлюднив обіцянку після зустрічі з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі, який прибув до Японії на постраждалу від цунамі атомну станцію Фукусіма.

"Атаки Росії на українські ядерні об'єкти абсолютно неприпустимі. Японія найрішучіше засуджує ці дії", – сказав Хаясі.

Він зазначив, що Японія грантом на 2 млн євро профінансує скерування експертів МАГАТЕ в Україну і надання необхідного обладнання для українських ядерних об'єктів.

Нагадаємо, 29 березня Рафаель Гроссі приїжджав до України, щоб започаткувати програму підтримки безпеки українських АЕС. 

У найближчі тижні Міжнародне агентство з питань атомної енергетики (МАГАТЕ) планує нову місію на ЧАЕС. 

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі говорив про те, що влучання російської ракети в атомну електростанцію в Україні може спричинити ядерну аварію.

З 4 березня місто Енергодар і Запорізька АЕС тимчасово захоплені росіянами. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також