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​Джо Байден підпише законопроєкт про надання Україні 40 млн доларів у Кореї

Учора Сенат США підтримав документ більшістю голосів.

​Джо Байден підпише законопроєкт про надання Україні 40 млн доларів у Кореї
Джозеф Байден
Фото: EPA/UPG

Президент США Джозеф Байден підпише законопроєкт про виділення майже 40 млрд доларів фінансової допомоги Україні, перебуваючи з візитом у Південній Кореї.

Про це пише CNN з посиланням на власне джерело.

За даними неназваного чиновника, законопроєкт має бути доставлений літаком до Кореї на підпис президенту.

Учора Сенат США більшістю голосів підтримав пакет допомоги Україні у розмірі 39,8 млрд доларів. 86 сенаторів проголосували "за", 11 – "проти".

Палата представників Конгресу США схвалила законопроєкт минулого вівторка. Згідно з результатами голосування, "за" висловилися 368 конгресменів, "проти" – 57. Усі законодавці, які проголосували проти законопроєкту, належать до Республіканської партії.

Тепер законопроєкт має підписати американський лідер, який вирушив у своє перше на посаді президента турне до Азії. Байден відвідає Південну Корею та Японію. 

Нагадаємо, Володимир Зеленський подякував США за схвалення нового пакету підтримки України й демократії в нашому регіоні обсягом 40 мільярдів доларів. 

Як зазначив президент України, щомісячний бюджетний дефіцит в Україні зараз складає 5 млрд доларів. Щоб вистояти у війні за свободу, Україні потрібна швидка й достатня фінансова підтримка. Для партнерів це не витрати чи подарунок, це їхній внесок у власну безпеку.

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