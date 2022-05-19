Сенат США схвалив пакет допомоги для України вартістю 40 мільярдів доларів, - NYT

Сенат США схвалив надання Україні екстреної військової та гуманітарної допомоги в розмірі 40 мільярдів доларів, повідомляє NYT.

Законопроєкт підтримали 86 сенаторів. 11 висловилися проти.

Тепер документ має підписати президент Джо Байден. Очікується, що він це зробить якнайшвидше, оскільки Вашингтон поспішає продовжити військову допомогу Україні.

"Прийнявши цю екстрену допомогу, Сенат тепер може сказати українському народу: "Допомога вже в дорозі – реальна допомога, суттєва допомога. Ми, американці – усі ми, демократи та республіканці – не можемо дозволити собі засунути голову в пісок, поки Володимир Путін продовжує свою злобну войовничість проти українського народу", – заявив сенатор від Нью-Йорка Чак Шумер.

Пакет допомоги також включає 8,8 млрд доларів для спеціального фонду уряду України. Ще 4,4 млрд доларів виділено для міжнародної допомоги при стихійних лихах. Крім цього, 900 мільйонів доларів підуть на допомогу українським біженцям.

Нагадаємо, днями Володимир Зеленський зустрівся з делегацією американських сенаторів; під час зустрічі він висловив сподівання, що Сенат США оперативно затвердить пакет додаткового фінансування для підтримки українського народу.

Раніше ЗМІ повідомляли, що сенатор-республіканець Ренд Пол заперечив проти голосування в Сенаті щодо пакету допомоги Україні.