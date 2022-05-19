Замкнений Калінінград, програш у Балтії, проблеми в Арктиці для Росії. Фінляндія та Швеція йдуть до НАТО
Замкнений Калінінград, програш у Балтії, проблеми в Арктиці для Росії. Фінляндія та Швеція йдуть до НАТО
СБУ оприлюднила фото військового з Татарстану, який ґвалтував українських жінок на Київщині
СБУ оприлюднила фото військового з Татарстану, який ґвалтував українських жінок на Київщині
Маріуполь, точка неповернення. Мої 20 діб війни
Маріуполь, точка неповернення. Мої 20 діб війни
Герой ДАПу, “кіборг” Максим Галактіонов перебуває в СІЗО через смерть диверсанта (оновлено)
Герой ДАПу, “кіборг” Максим Галактіонов перебуває в СІЗО через смерть диверсанта (оновлено)
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
У США готують 155 мм гаубиці до відправлення в Україну
У США готують 155 мм гаубиці до відправлення в Україну
Українські бійці збили російський військовий літак
Українські бійці збили російський військовий літак
Фортепіано від Путіна: Як довго може тривати безглузда гра?
Фортепіано від Путіна: Як довго може тривати безглузда гра?
На кордоні піймали двох чоловіків, які у своїх BMW везли в Румунію сотні тисяч доларів і євро готівкою, - ДПСУ
На кордоні піймали двох чоловіків, які у своїх BMW везли в Румунію сотні тисяч доларів і євро готівкою, - ДПСУ
ГоловнаСвіт

Сенат США схвалив пакет допомоги для України вартістю 40 мільярдів доларів, - NYT

86 сенаторів висловилися "за", 11 - "проти".

Сенат США схвалив пакет допомоги для України вартістю 40 мільярдів доларів, - NYT
Фото: betterworldcampaign.org

Сенат США схвалив надання Україні екстреної військової та гуманітарної допомоги в розмірі 40 мільярдів доларів, повідомляє NYT.

Законопроєкт підтримали 86 сенаторів. 11 висловилися проти.

Тепер документ має підписати президент Джо Байден. Очікується, що він це зробить якнайшвидше, оскільки Вашингтон поспішає продовжити військову допомогу Україні.

"Прийнявши цю екстрену допомогу, Сенат тепер може сказати українському народу: "Допомога вже в дорозі – реальна допомога, суттєва допомога. Ми, американці – усі ми, демократи та республіканці – не можемо дозволити собі засунути голову в пісок, поки Володимир Путін продовжує свою злобну войовничість проти українського народу", – заявив сенатор від Нью-Йорка Чак Шумер.

Пакет допомоги також включає 8,8 млрд доларів для спеціального фонду уряду України. Ще 4,4 млрд доларів виділено для міжнародної допомоги при стихійних лихах. Крім цього, 900 мільйонів доларів підуть на допомогу українським біженцям.

Нагадаємо, днями Володимир Зеленський зустрівся з делегацією американських сенаторів; під час зустрічі він висловив сподівання, що Сенат США оперативно затвердить пакет додаткового фінансування для підтримки українського народу.

Раніше ЗМІ повідомляли, що сенатор-республіканець Ренд Пол заперечив проти голосування в Сенаті щодо пакету допомоги Україні.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також