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Швейцарія повертає до України посла та відновлює роботу посольства

Для роботи в дипломатичній установі повертаються пʼятеро людей. 

Швейцарія повертає до України посла та відновлює роботу посольства
Фото: http://i-r-p.ru

Швейцарія відновлює роботу посольства в Україні. До роботи повернуться пʼятеро співробітників включно з послом, цитує Reuters Департамент із закордонних справ. 

Вони прибудуть до Києва найближчими днями. 

У Департаменті стверджують, що рішення про відновлення роботи посольства після перерви у два з половиною місяці було ухвалено на основі поглибленого аналізу безпекового становища.

Повернення дипломатичних установ до української столиці почалося у квітні. Одними з перших відновили роботу посольства Франції, Італії, Латвії, Литви, Естонії, Польщі, Туреччини, Чехії, Словенії, Ватикану, Молдови, Ірану, Казахстану, Таджикистану, Туркменістану і представництво ЄС.

Цього тижня повернулися США й Ізраїль. Штати також затвердили кандидатуру нового посла в Україні – Бріджит Брінк. 

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