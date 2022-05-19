Швейцарія повертає до України посла та відновлює роботу посольства

Для роботи в дипломатичній установі повертаються пʼятеро людей.

Швейцарія відновлює роботу посольства в Україні. До роботи повернуться пʼятеро співробітників включно з послом, цитує Reuters Департамент із закордонних справ.

Вони прибудуть до Києва найближчими днями.

У Департаменті стверджують, що рішення про відновлення роботи посольства після перерви у два з половиною місяці було ухвалено на основі поглибленого аналізу безпекового становища.

Повернення дипломатичних установ до української столиці почалося у квітні. Одними з перших відновили роботу посольства Франції, Італії, Латвії, Литви, Естонії, Польщі, Туреччини, Чехії, Словенії, Ватикану, Молдови, Ірану, Казахстану, Таджикистану, Туркменістану і представництво ЄС.

Цього тижня повернулися США й Ізраїль. Штати також затвердили кандидатуру нового посла в Україні – Бріджит Брінк.