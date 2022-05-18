У Білорусі заборонили продаж роману Орвелла "1984"

Роман був заборонений у СРСР та інших тоталітарних державах Східної Європи до 1987 року.

У Білорусі заборонили продавати антиутопію Джорджа Орвелла "1984". Копію відповідного розпорядження отримало опозиційне білоруське видання "Наша нiва".

"Зняти з продажу всі версії книги Орвелла Д. "1984". Про виконання доповісти не пізніше ніж 19 травня", – йдеться в документі.

Видання зазначає, що вперше роман "1984" було перекладено білоруською мовою у 1992 році. Упродовж 2020-2021 років книга перевидавалася. У державній мережі "Белкнига" антиутопія впродовж чотирьох місяців трималася у списку бестселерів.

Позавчора, 16 травня, поліція затримала Андрія Янушкевича, котрий перевидавав Орвелла у 2020-2021 роках.

"«Наша Ніва» має копію наказу про заборону продажу книги. Ми не публікуємо його з міркувань безпеки людей, які нам його передали. Ми не знаємо, скільки книгарень отримали таке розпорядження", – пише білоруське видання.

"1984" розповідає про тоталітарне суспільство, жителі якого позбавлені громадянських прав та індивідуальності, існує культ особистості Великого Брата. Мову змінила новомова: "війна – це мир", "свобода – це рабство".

Найвідоміша фраза твору "Big Brother is watching you!" ("Великий брат стежить за тобою") стала уособленням стеження і загалом будь-якої насильницької дії.

Роман був заборонений у СРСР та інших тоталітарних державах Східної Європи до 1987 року.