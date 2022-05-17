Фото: t.me/modmilby

Режим Олександра Лукашенка вирішив терміново сформувати в Білорусі загони територіальної оборони, використовуючи український досвід застосування таких підрозділів проти російських окупантів.

Про це повідомляють на офіційному телеграм-каналі міністерства оборони Білорусі.

"Формуються два підрозділи – штаб району територіальної оборони та окремий стрілецький батальйон територіальних військ Кобринського району. Найближчими днями розпочнуться заняття з військовозобов'язаними, під час яких вони згадають навички володіння зброєю", – йдеться в повідомленні.

Новий підрозділ ТрО чисельністю 200 осіб створено на базі військ Кобринського району у Бресті. Зазначається, що деякі загони тероборони вже брали участь у спільних з Росією військових навчаннях "Захід-2021". Тепер бійцям постачатимуть озброєння, хочуть також їх відповідно екіпірувати.

Фото: t.me/modmilby