Німеччина відправила в Україну нову партію протитанкових гранатометів і мін, – Spiegel

Важке озброєння від німців Україна поки що не отримала.

За останні два тижні Німеччина відправила в Україну тисячі протитанкових гранатометів і мін. Деталі поставок розкрило видання Spiegel з посиланням на власні джерела в Україні.

Так, протягом останніх двох тижнів Збройні Сили України отримали та вже розподілили по підрозділах 2450 протитанкових гранатометів RGW-90RGW-90, 1600 протитанкових ракет DM22 і 3000 протитанкових мін DM31.

Німецьке видання стверджує, що Україна замовила та оплатила протитанкову зброю RGW-90 Matador безпосередньо у виробника. Разом з тим, протитанкові міни, ймовірно, надходять зі складів Бундесверу.

А от важке озброєння від Німеччини Україна поки що не отримала. Зазначається, що постачання анонсованих "зенітних танків" Gepard теж затягується, оскільки Німеччина шукає боєприпаси для них "по всьому світу".

Раніше міністр економіки ФРН Роберт Габек запевнив, що Німеччина підтримає Україну озброєнням і допоможе у повоєнному відновленні.