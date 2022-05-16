Брюссель профінансує будівництво нафтопроводів в Угорщину, лиш би вона підтримала 6-й пакет санкцій, - ЗМІ

У цей пакет входить ембарго на роснафту.

Євросоюз готовий профінансувати будівництво нафтопроводів для Угорщини, щоб вона натомість підтримала 6-й пакет санкції проти Росії.

Про це повідомляє УНІАН із посиланням на іспанське видання "El Pais".

У цей пакет санкцій входить ембарго на російську нафту.

У ЄС хочуть перерозподілити фінансування в рамках плану REPowerEU. Поки Угорщина чекатиме на нову інфраструктуру, можна буде купувати російську нафту. Тож очікується, що ембарго затвердять не пізніше від наступного тижня.

Нині Єврокомісія веде переговори на цю тему з угорською владою.

Модернізація інфраструктури Угорщини та інших держав, які залежать від російської нафти, не потребуватиме великих коштів, як свідчать попередні оцінки. Серед іншого йде мова про будівництво нових інтерконекторів або ж розширення пропускної здатності труб.

Нагадаємо, раніше Петер Сіярто розповів, скільки грошей знадобиться його державі, якщо буде прийнято ембарго на російську нафту.