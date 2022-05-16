​Українські захисники виявили і знищили ворожі "гради", "урагани" і контрбатарейну РЛС, - командування ДШВ
​Українські захисники виявили і знищили ворожі "гради", "урагани" і контрбатарейну РЛС, - командування ДШВ
Гаубиці M777 для України вже завантажені на американську базу Марш, - Генштаб
Гаубиці M777 для України вже завантажені на американську базу Марш, - Генштаб
Андрій Білоус: “У Києві є багато людей, які вважають себе частиною «великої російської культури»”
Андрій Білоус: “У Києві є багато людей, які вважають себе частиною «великої російської культури»”
Ракети РФ влучили за 15 км до кордону з Польщею, НАТО і ЄС, – Садовий
Ракети РФ влучили за 15 км до кордону з Польщею, НАТО і ЄС, – Садовий
"Удар був о 12:00", – Арестович повідомив про 20-ту Чорнобаївку
"Удар був о 12:00", – Арестович повідомив про 20-ту Чорнобаївку
Український гурт KALUSH здобув перемогу на Євробаченні
Український гурт KALUSH здобув перемогу на Євробаченні
У Львові та області пролунало шість вибухів
У Львові та області пролунало шість вибухів
Зеленський призначив нового командувача Сил тероборони ЗСУ
Зеленський призначив нового командувача Сил тероборони ЗСУ
Ольга Совгиря: «Поки Рада забороняє проросійські партії, КСУ заграє з Росією»
Ольга Совгиря: «Поки Рада забороняє проросійські партії, КСУ заграє з Росією»
ГоловнаСвіт

Брюссель профінансує будівництво нафтопроводів в Угорщину, лиш би вона підтримала 6-й пакет санкцій, - ЗМІ

У цей пакет входить ембарго на роснафту.

Брюссель профінансує будівництво нафтопроводів в Угорщину, лиш би вона підтримала 6-й пакет санкцій, - ЗМІ
Фото: ukrinform.ua

Євросоюз готовий профінансувати будівництво нафтопроводів для Угорщини, щоб вона натомість підтримала 6-й пакет санкції проти Росії.

Про це повідомляє УНІАН із посиланням на іспанське видання "El Pais".

У цей пакет санкцій входить ембарго на російську нафту.

У ЄС хочуть перерозподілити фінансування в рамках плану REPowerEU. Поки Угорщина чекатиме на нову інфраструктуру, можна буде купувати російську нафту. Тож очікується, що ембарго затвердять не пізніше від наступного тижня.

Нині Єврокомісія веде переговори на цю тему з угорською владою. 

Модернізація інфраструктури Угорщини та інших держав, які залежать від російської нафти, не потребуватиме великих коштів, як свідчать попередні оцінки. Серед іншого йде мова про будівництво нових інтерконекторів або ж розширення пропускної здатності труб.

Нагадаємо, раніше  Петер Сіярто розповів, скільки грошей знадобиться його державі, якщо буде прийнято ембарго на російську нафту.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , , ,
Читайте також