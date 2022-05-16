СБУ заблокувала роботу підсанкційного заводу у Дніпрі, який виготовляв комплектуючі для техніки РФ

Завод виготовляв комплектуючі до літаків, ракетних систем і підводних човнів, а також товари подвійного призначення.

Служба безпеки Україна заблокувала роботу підсанкційного заводу у Дніпрі, який збирався відновити постачання для російського військово-промислового комплексу.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Цей завод виготовляв комплектуючі до літаків, ракетних систем і підводних човнів, а також товари подвійного призначення.

Лише за 2021 рік на ньому було виготовлено 340 т цієї продукції вартістю понад 450 млн грн.

За даними слідства, готовий товар переправляли на територію РФ. Там окупанти здійснювали перерозподіл отриманої продукції серед своїх військових заводів та інших об’єктів ВПК.

“Оскільки засновником заводу є російська корпорація, яка спеціалізується на виробництві та модернізації зброї та військової техніки, ще минулого року він потрапив під санкції РНБО”, – йдеться в повідомленні.

Аби оминути чинні обмеження, російська сторона хотіла переписати завод на українську юридичну особу і продовжити його роботу на шкоду державній безпеці України.

“СБУ запобігла цьому і заблокувала роботу підприємства. У межах кримінального провадження за ст. 110-2 Кримінального кодексу тривають невідкладні слідчі дії”, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, окупанти збираються запустити в Маріуполі ремонту базу для військової техніки на Маріупольському металургійному комбінаті імені Ілліча.