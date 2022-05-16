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У Маріуполі понад 10 000 людей можуть загинути від хвороби та нестачі ліків і їжі, – мерія

Окупанти не зможуть відновити життя в знищеному ними місті. 

У Маріуполі понад 10 000 людей можуть загинути від хвороби та нестачі ліків і їжі, – мерія
Маріуполь. Могили загиблих мешканців
Фото: маріуполь

У Маріуполі більш ніж 10 000 людей можуть померти від хвороб, нестачі води, їжі та ліків. Щонайменше 20 000 містян уже загинули від початку окупації Росією.

Про це в телеграмі повідомила Маріупольська міська рада. 

"Сьогодні Маріуполь – як одна велика могила... А окупанти продовжують імітувати нормальне життя. Почали збирати заявки на скління. Обіцяють людям по 500 тисяч рублів за пошкоджене майно та по 3 млн рублів за загиблих. Але в масштабах Маріуполя тільки ці обіцянки будуть коштувати їм не менш ніж 2,5 млрд доларів. А відбудова міста – ще як мінімум 12 млрд доларів. У них фейкові новини, фейкові обіцянки та фейкове майбутнє. Відродження Маріуполя можливе тільки під українським прапором", – наголосили в міській раді.

У мерії додали, що Донецьк за вісім років окупації тільки занепав. 

"Годі й чекати, що відновити Маріуполь зможе держава, в якій селища далі, ніж 50 км від Москви, живуть як у 19 столітті – без водоводів, каналізації та газу", – наголосили в повідомленні. 

Нагадаємо, точна кількість убитих, закатованих і загиблих від російської окупації мешканців Маріуполя невідома. Порахувати їх зараз неможливо. Люди ховають своїх родичів просто в дворах багатоповерхівок. Російські військові, щоб приховати сліди своїх звірств, спалюють тіла загиблих українців у крематоріях та здійснюють масові поховання. 

На заводі "Азовсталь" лишаються українські захисники, здебільшого поранені. Гвардійці, прикордонники, морпіхи, розвідники та інші оборонці продовжують бій з росіянами, які обстрілюють територію підприємства з усіх видів озброєння. Родини захисників просять лідера Китаю Сі Цзиньпіна повпливати на Росію та допомогти з процедурою екстракції, щоб військових до кінця війни вивезли на територію третьої країни. 

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