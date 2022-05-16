Воєнна розвідка України здобула документальні підтвердження втрат живої сили та техніки 1-ої танкової армії збройних сил країни-окупанта.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

“Вивчення та аналіз добутих документів дозволив встановити перелік підрозділів, які беруть участь у військовому вторгненні на територію України, військові звання та прізвища окупантів, які під час ведення бойових дій загинули, пропали безвісти, потрапили в полон або отримали поранення”, – йдеться у повідомленні.

Станом на 15 березня загальні втрати 1 російської танкової армії становили 409 осіб. Українські воїни ліквідували 61 та поранили 209 окупантів. Лише за перші два тижні війни зникли безвісти 44 російські танкісти та 96 окупантів зі складу цієї армії вирішили зберегти свої життя та здалися в полон.

За цей же час, захисниками України було знищено та захоплено 308 одиниць бойової техніки зі складу зазначеної армії окупантів.

Нагадаємо, окупанти збираються запустити ремонтні цехи для танків та БТР у Маріуполі.