Лукашенко намагається уникнути прямої участі у війні в Україні, – британська розвідка

Попри це, від підтримки російського вторгнення він не відмовився.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, ймовірно, балансує між підтримкою російського вторгнення в Україну та бажанням уникнути прямої військової участі через ризик західних санкцій, української помсти та можливе невдоволення білоруських військових.

Про це йдеться у щоденному зведенні британської розвідки.

Після навчань на початку травня Білорусь оголосила про розгортання сил спеціальних операцій уздовж кордону з Україною, а також підрозділів протиповітряної оборони, артилерії та ракетних військ на полігонах на заході країни.

"Присутність білоруських сил біля кордону, ймовірно, зафіксує українські війська, тому вони не можуть розгортатися для підтримки операцій на Донбасі", – йдеться у зведенні.

Британські військові зазначають, що, пропри попередні припущення, на сьогодні білоруські сили не були безпосередньо залучені до конфлікту. Проте територія країни використовувалася як плацдарм для початкового наступу Росії на Київ і Чернігів. Росія також здійснила повітряні вильоти та ракетні удари з Білорусі.

"Президент Білорусі Лукашенко, ймовірно, балансує на межі підтримки російського вторгнення і бажання уникнути прямої військової участі через ризик західних санкцій, помсти українців та можливе невдоволення білоруських військ", – зазначають у розвідці Британії.

Водночас російське агентство ТАСС уранці 16 травня повідомило, що Лукашенко вирушив із робочим візитом до Москви. Очікується, що він візьме участь у ювілейному саміті ОДКБ та проведе переговори з президентом РФ Володимиром Путіним.