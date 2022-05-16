На Авдіївському напрямку ворог зазнав значних втрат і відступив, – Генштаб

Російська армія намагається стримати український наступ на північ від Харкова.

Російська авіація здійснювала ураження об’єктів цивільної та військової інфраструктури у східній операційній зоні та промислових об’єктів у глибині території України.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у зведенні станом на ранок понеділка, 16 травня.

На Слобожанському напрямку російська армія намагається стримувати наступ Сил оборони на північ від міста Харків і запобігти їхньому виходу до Державного кордону України. Ворог веде підготовку наступальних дій силами підрозділів, зосереджених в районі міста Ізюм.

На Волинському та Поліському напрямках противник активних дій не проводив. Визначені підрозділи збройних сил Республіки Білорусь (до семи батальйонів) продовжують виконувати завдання з прикриття ділянки українсько-білоруського кордону.

На Харківському напрямку ворог зосереджує основні зусилля на утриманні займаних позицій та недопущенні просування наших військ у напрямку до Державного кордону України з Російською Федерацією.

На Слов’янському напрямку активних бойових дій противник не проводив. Здійснює доукомплектування та поповнення втрат.

На Донецькому напрямку окупанти здійснювали обстріли з усього спектра наявного озброєння, до авіації включно, з метою виснаження особового складу і руйнування фортифікаційних споруд підрозділів наших військ.

На Лиманському, Бахмутському та Курахівському напрямках ворог продовжує ведення наступу, бойові дії тривають.

На Авдіївському напрямку, після завданих Силами оборони втрат, ворог відійшов на раніше зайняті позиції.

На Сєвєродонецькому та Новопавлівському напрямках активних бойових дій противником не вів, намагався здійснювати вогневе ураження підрозділів наших військ.

У Маріуполі ворог продовжує масовані артилерійські та авіаційні удари. Основні зусилля окупанти зосереджували на блокуванні та ураженні наших підрозділів у районі заводу “Азовсталь”.

На Південнобузькому напрямку противник активних бойових дій не проводив, здійснював обстріли наших підрозділів із застосуванням ствольної артилерії та мінометів.

У Генштабі повідомляють, що до 21 травня триватиме наступний етап перевірки бойової готовності сил реагування збройних сил Республіки Білорусь. Фіксується діяльність мобільного комплексу радіомоніторингу в прикордонній смузі, зокрема і на території України. Він діє з метою моніторингу мереж стільникового зв’язку.