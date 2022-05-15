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​У Луганській області закінчуються запаси газу в магістральних трубах, - голова ОВА

"Ми ще протримаємось десь два місяці на тих рештках, які є".

​У Луганській області закінчуються запаси газу в магістральних трубах, - голова ОВА
Ілюстративне фото
Фото: Міністерство енергетики України

Запасів газу у великих магістральних трубах на Луганщині вистачить приблизно на два місяці. Після цього газопостачання області буде припинено.

Про це заявив  Луганської ОВА Сергій Гайдай під час телемарафону, передає РБК-Україна.

"Газ перекрито вже навіть на вході до Донецької області. Ми ще протримаємось десь два місяці на тих рештках, які є у трубах великих магістральних", - розповів Гайдай.

Він зазначив, що газопостачання залишається лише у деяких мікрорайонах та частині сіл області.

"Не можемо вже говорити про те, що всі населені пункти з газом, буквально деякі мікрорайони та частина деяких сіл", - додав голова ОВА.

При цьому відновити знищену інфраструктуру неможливо через постійні обтрели з боку окупантів.

Нагадаємо, раніше мер Краматорська Олександр Гончаренко попередив мешканців Донеччини про відключення газу через дії окупантів.

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