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Мешканців Донеччини попереджають про відключення газу через дії окупантів

Росія несанкціоновано перекрила один з транзитних газопроводів, а також внутрішній магістральний газопровід.

Мешканців Донеччини попереджають про відключення газу через дії окупантів
Фото: Depositphotos/Pakhnyushchyy

У Краматорську може припинитися газопостачання через дії Російської Федерації. Тому жителів міста та всієї Донецької області закликали підготуватися.

Про це повідомив мер Краматорська Олександр Гончаренко.

"Шановні мешканці Краматорська та Донецької області! "Донецькоблгаз" повідомляє про можливе припинення постачання газу, оскільки така загроза через дії РФ існує з високим рівнем імовірності вже в найближчі кілька днів", - написав він у фейсбуці.

Гончаренко зазначив, що на окупованій території несанкціоновано були перекриті один з транзитних газопроводів, а також внутрішній магістральний газопровід (експлуатується та обслуговується Оператором газотранспортної мережі України).

"Проте, підприємство шукає шляхи розв'язання цієї проблеми разом з ОГТСУ, ВА. Але з метою підтримання належного рівня комфорту при переході на енергію аналогічною отримуваній від газових приладів, рекомендуємо мешканцям Донецької області підготуватися до обмеження постачання газу, поки така можливість є. Тобто придбати відповідні прилади", - додав мер.

Нагадаємо, 11 травня російські окупанти несанкціоновано перекрили крани магістрального газопроводу "Шебелинка-Новопсков", яким здійснювалося транспортування до газопроводів Донецької та Луганської областей.

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