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На Херсонщині окупанти готують "перепис" населення

Жителі Генічеського району почали отримувати повідомлення.

На Херсонщині окупанти готують "перепис" населення

Російські окупанти готуються провести «перепис» населення Херсонської області.

Про це повідомила українська омбудсман Людмила Денісова. 

Так само росіяни діяли в тимчасово окупованому Криму в 2014 році. 

"Жителі Генічеського  району почали отримувати повідомлення із закликом звернутися до сільської ради із документами. При собі вони повинні мати паспорт, ідентифікаційний код, свідоцтво про народження дітей, пенсійне посвідчення, посвідчення особи з інвалідністю. В оголошеннях вказується, що це стосуватиметься лише тих, хто має місцеву прописку", - йдеться у повідомленні.

Окупанти планують почати «перепис» у понеділок, 16 травня, і завершити до кінця місяця. 

Нагадаємо, що віцеспікерка Державної думи РФ Анна Кузнєцова приїхала в окупований російськими військами Херсон. Причиною візиту влада країни-окупанта назвала "збір соціальних запитів місцевого населення".

За попередніми підрахунками, з березня з тимчасово окупованого Херсона виїхали близько 45% мешканців. При цьому офіційних зелених коридорів окупанти робити не дозволяли, тому люди ризикували життям і виїжджали, організовуючись у колони.

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