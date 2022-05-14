Через епідемії до кінця року у Маріуполі можуть загинути близько 10 тис. людей, - Денісова

Існує загроза, що нечистоти опиняться в морі та на вулицях міста.

Інфекційна катастрофа у заблокованому Маріуполі може статися через брак води, пошкоджені каналізаційні системи та велику кількість тіл під завалами будинків.

Про це повідомила у Телеграм-каналі уповноважений ВР із прав людини Людмила Денісова.

За її словами, найбільша проблема у Маріуполі – це чиста питна вода, якої у місті немає. Крім того, склалася критична ситуація з водовідведенням та поривами каналізаційних мереж. Існує загроза, що нечистоти опиняться в морі та на вулицях міста.

"Враховуючи кількість тіл, які знаходяться під зруйнованими будинками, з природними наслідками розкладання в теплий період, найближчим часом місту загрожує масштабна епідемія. Через закриття гуманітарних коридорів, багато людей, які чекали на евакуацію на околицях міста, почали повертатись до Маріуполя", - йдеться у повідомленні.

За прогнозами місцевої влади, лише через епідемії до кінця року у місті можуть загинути близько 10 тисяч людей.

Нагадаємо, що радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко закликав українські телеканали допомогти спростувати брехню окупантів та інформувати про те, що Україна бореться за мешканців міста.

Раніше Андрющенко заявив, що в заручниках окупантів залишаються до 170 тис. мешканців Маріуполя. У місті – гуманітарна катастрофа.