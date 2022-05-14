Завтра Київрада розгляне передачу приміщення психіатричної лікарні до фонду, який контролюється російськими олігархами
Завтра Київрада розгляне передачу приміщення психіатричної лікарні до фонду, який контролюється російськими олігархами
Ми входимо в нову довготривалу фазу війни, на нас чекають надзвичайно складні тижні, – Резніков
Ми входимо в нову довготривалу фазу війни, на нас чекають надзвичайно складні тижні, – Резніков
УПЦ МП: “Діяльність попередньої влади та «ПЦУ» і стала одним з приводів військового вторгнення в Україну”
УПЦ МП: “Діяльність попередньої влади та «ПЦУ» і стала одним з приводів військового вторгнення в Україну”
Унаслідок обстрілу в Одесі постраждав Воронцовський палац
Унаслідок обстрілу в Одесі постраждав Воронцовський палац
«Тут живуть люди і діти»: як виглядає Руська Лозова на Харківщині після звільнення
«Тут живуть люди і діти»: як виглядає Руська Лозова на Харківщині після звільнення
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Сенатор-республіканець загальмував голосування щодо пакету допомоги Україні
Сенатор-республіканець загальмував голосування щодо пакету допомоги Україні
ЗСУ підбили російський корабель тилового забезпечення "Всеволод Бобров", - Братчук
ЗСУ підбили російський корабель тилового забезпечення "Всеволод Бобров", - Братчук
РФ послала в Україну "карателя" генерала Мурадова для приборкання окупантів, які бояться йти у бій, – СБУ
РФ послала в Україну "карателя" генерала Мурадова для приборкання окупантів, які бояться йти у бій, – СБУ
ГоловнаСуспільствоВійна

До 170 000 маріупольців лишаються в заручниках окупантів, Азовсталь обстрілюють з неба і землі, – Андрющенко

Всі підвали міста затоплено, вода біжить вулицями. 

До 170 000 маріупольців лишаються в заручниках окупантів, Азовсталь обстрілюють з неба і землі, – Андрющенко
Маріуполь
Фото: Telegram/ Андрющенко Time

Російські війська атакують завод Азовсталь у Маріуполі з неба і землі та намагаються просунутися всередину по суші.

Під приціл окупантів потрапили не тільки захисники, а й їхні родини – вчора вони оприлюднили в соцмережах особисті контакти наречених і дружин наших бійців. Про це повідомив у телеграм заступник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. 

"Найвищий рівень нелюдяності та цинізму. Ми всі у невідплатному боргу у Захисників Маріуполя", – наголосив він. 

Складна в Маріуполі і гуманітарна ситуація. 

"Всі підвали затоплено, вулиці перетворено на ріки. Робіники водоканалу отримали водолазне спорядження та намагаються безуспішно ремонтувати пориви в підвалах. Питна вода все також малодоступна. Для більшості маріупольців треба подолати великий шлях до точок видачі води (бочки або водовози), однак там води не вистачає", – повідомив Андрющенко.

Прориви водопроводів відбулися через обстріли росіян.

"Їжа. Без змін. Збільшується потік торговців з навколишних сіл та зростання стихійних ринків. Але проблема – гроші. З’явилась друга точка “обналу” гривні біля “Метро”. Курс 1,8, але в Донецьку 2,2. Мародери під “кришею” самомера Іванченко грабують маріупольців навіть тут. Взагалі реалії Маріуполя на зараз краще раз побачити, аніж почути. 150-170 тис. маріупольців залишаються заручниками окупаційної влади. Майже без шансу вирватись в Україну", – наголосив він. 

На території Азовсталі залишаються захисники Маріуполя, зокрема бійці полку "Азов", морська піхота 26-ї бригади, прикордонники та правоохоронці. Серед них – багато поранених. 

Україна пропонує окупантам обмін: вони дозволять вивезти з Азовсталі важкопоранених, а ми віддамо їм полонених росіян.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також