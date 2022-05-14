До 170 000 маріупольців лишаються в заручниках окупантів, Азовсталь обстрілюють з неба і землі, – Андрющенко

Російські війська атакують завод Азовсталь у Маріуполі з неба і землі та намагаються просунутися всередину по суші.

Під приціл окупантів потрапили не тільки захисники, а й їхні родини – вчора вони оприлюднили в соцмережах особисті контакти наречених і дружин наших бійців. Про це повідомив у телеграм заступник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Найвищий рівень нелюдяності та цинізму. Ми всі у невідплатному боргу у Захисників Маріуполя", – наголосив він.

Складна в Маріуполі і гуманітарна ситуація.

"Всі підвали затоплено, вулиці перетворено на ріки. Робіники водоканалу отримали водолазне спорядження та намагаються безуспішно ремонтувати пориви в підвалах. Питна вода все також малодоступна. Для більшості маріупольців треба подолати великий шлях до точок видачі води (бочки або водовози), однак там води не вистачає", – повідомив Андрющенко.

Прориви водопроводів відбулися через обстріли росіян.

"Їжа. Без змін. Збільшується потік торговців з навколишних сіл та зростання стихійних ринків. Але проблема – гроші. З’явилась друга точка “обналу” гривні біля “Метро”. Курс 1,8, але в Донецьку 2,2. Мародери під “кришею” самомера Іванченко грабують маріупольців навіть тут. Взагалі реалії Маріуполя на зараз краще раз побачити, аніж почути. 150-170 тис. маріупольців залишаються заручниками окупаційної влади. Майже без шансу вирватись в Україну", – наголосив він.

На території Азовсталі залишаються захисники Маріуполя, зокрема бійці полку "Азов", морська піхота 26-ї бригади, прикордонники та правоохоронці. Серед них – багато поранених.

Україна пропонує окупантам обмін: вони дозволять вивезти з Азовсталі важкопоранених, а ми віддамо їм полонених росіян.