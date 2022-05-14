Україна готова повернути додому тіла загиблих під Києвом і Черніговом російських військовослужбовців

Україна готова передати Росії тіла загиблих окупантів. У п'ятницю, 13 травня, українські військові були помічені за навантаженням та штабелюванням у вагони-рефрижератори тіл, зібраних у Київській та Чернігівській областях, пише Reuters.

Голова військово-цивільного співробітництва України Володимир Лямзін заявив, що повернення додому тіл загиблих росіян відповідає нормам міжнародного гуманітарного права.

"Ми готові повернути тіла агресору", – зазначив він.

За словами Лямзіна, в різних регіонах України стояло кілька рефрижераторних поїздів, де зберігалися тіла російських загарбників. Зокрема, кілька сотень тіл зберігалися і на об'єкті на околиці Києва.