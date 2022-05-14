«Тут живуть люди і діти»: як виглядає Руська Лозова на Харківщині після звільнення
«Тут живуть люди і діти»: як виглядає Руська Лозова на Харківщині після звільнення
Ми входимо в нову довготривалу фазу війни, на нас чекають надзвичайно складні тижні, – Резніков
Ми входимо в нову довготривалу фазу війни, на нас чекають надзвичайно складні тижні, – Резніков
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Росіяни обстріляли колону біженців з Херсонщини, – Вілкул
Росіяни обстріляли колону біженців з Херсонщини, – Вілкул
ЗСУ підбили російський корабель тилового забезпечення "Всеволод Бобров", - Братчук
ЗСУ підбили російський корабель тилового забезпечення "Всеволод Бобров", - Братчук
Сенатор-республіканець загальмував голосування щодо пакету допомоги Україні
Сенатор-республіканець загальмував голосування щодо пакету допомоги Україні
Унаслідок обстрілу в Одесі постраждав Воронцовський палац
Унаслідок обстрілу в Одесі постраждав Воронцовський палац
УПЦ МП: “Діяльність попередньої влади та «ПЦУ» і стала одним з приводів військового вторгнення в Україну”
УПЦ МП: “Діяльність попередньої влади та «ПЦУ» і стала одним з приводів військового вторгнення в Україну”
РФ послала в Україну "карателя" генерала Мурадова для приборкання окупантів, які бояться йти у бій, – СБУ
РФ послала в Україну "карателя" генерала Мурадова для приборкання окупантів, які бояться йти у бій, – СБУ
ГоловнаСуспільствоВійна

Україна готова повернути додому тіла загиблих під Києвом і Черніговом російських військовослужбовців

Цей крок відповідає нормам міжнародного гуманітарного права.

Україна готова повернути додому тіла загиблих під Києвом і Черніговом російських військовослужбовців
Фото: twitter.com/ReutersWorld

Україна готова передати Росії тіла загиблих окупантів. У п'ятницю, 13 травня, українські військові були помічені за навантаженням та штабелюванням у вагони-рефрижератори тіл, зібраних у Київській та Чернігівській областях, пише Reuters.

Голова військово-цивільного співробітництва України Володимир Лямзін заявив, що повернення додому тіл загиблих росіян відповідає нормам міжнародного гуманітарного права.

"Ми готові повернути тіла агресору", – зазначив він.

За словами Лямзіна, в різних регіонах України стояло кілька рефрижераторних поїздів, де зберігалися тіла російських загарбників. Зокрема, кілька сотень тіл зберігалися і на об'єкті на околиці Києва.

За останніми даними Генштабу ЗСУ, в Україні від 24 лютого загинули 26900 російських військових. Росія не оновлювала кількість загиблих з 25 березня. Тоді йшлося про 1351 загиблого.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також