Завтра Київрада розгляне передачу приміщення психіатричної лікарні до фонду, який контролюється російськими олігархами

14 травня 2022 Київрада розгляне проєкт рішення щодо передачі комунального приміщення, розташованого на території Київської міської психіатричної лікарні за адресою вул. Кирилівська 103, до контрольованій російськими олігархами Благодійній організації “Фонд пам’яті Бабин Яр”. Про це LB.ua повідомив депутат Київради Олександр Лінчевський.

Йдеться про передачу приміщення одного з корпусів лікарні площею 3 928,7 кв. м. в оренду на 49 років для створення музею.

“Це питання піднімалося і раніше. Проєкт рішення виносився на комісію з питань охорони здоров'я ще до війни. Комісія тоді відклала розгляд, а управління юридичного забезпечення визнало можливу передачу незаконною, - у коментарі для LB.ua сказав Лінчевський. - Важко пояснити, чому це рішення виноситься на голосування в Київраду зараз, в чому його нагальність у військовий час. Але головне навіть не це. Головне, що цього фонду не повинно існувати взагалі, адже він наполовину фінансується громадянами Росії”.

Нагадаємо, до початку повномасштабної війни до Наглядової ради "Фонду пам’яті Бабин Яр" входили зокрема, російський олігарх Михайло Фрідман (співзасновник і член наглядової ради Єврейського конгресу Росії і благодійного фонду "Genesis Philanthropy Group", голова наглядової ради підсанкційного консорціуму "Альфа-Груп", співзасновник LetterOne Group), та Павло Фукс (російсько-український бізнесмен, який перебуває під санкціями РНБО України). Зараз на сайті Фонду їх імен немає у списку членів Наглядової Ради. Фукс заявляв про "паузу" у роботі над Меморіальним центром Голокосту "Бабин Яр", створенням якого опікувався Фонд.

Художнім керівником проєкту Меморіального центру досі залишається скандально відомий російський режисер Ілля Хржановський.

“Ми повинні забути про цей проєкт, як про сором, і більше до нього ніколи до нього не повертатися. Усі долучені до роботи цього фонду українці зараз мають публічно вибачитися, - говорить Лінчевський. - І надалі ми маємо відбудовувати пам’ятки історії самі, без росіян”.

Ще у травні 2020 року було опубліковано Звернення української культурної та наукової спільноти щодо меморіалізації Бабиного Яру. Його підписали понад 750 осіб, зокрема відомі правозахисники, письменники, історики, яких непокоїли зв’язки МЦГБЯ з Росією і загальна концепція висвітлення подій у Бабиному Яру цим центром.

Як з’ясували журналісти у березні, Павло Фукс з грудня 2021 року по лютий 2022 року платив жителям Харкова за малювання свастики на стінах у місті. Це мало довести «нацифікованість» України і створити тло для російського вторгнення.