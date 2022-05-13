Після допиту батьків у їх присутності починають уточнювальний допит дітей, щоб спіймати батьків на неправді.

Росіяни почали допитувати дітей, які разом із батьками намагаються покинути Маріуполь.

Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко.

"Останні евакуйовані з Маріуполя повідомляють, що росіяни вже дійшли до допитів дітей. Після допиту батьків у їх присутності починають уточнювальний допит дітей щодо подробиць. Намагаються спіймати батьків на неправді", – написав він у телеграмі.

Раніше Андрющенко повідомляв, що російські військові під прикриттям обстрілів намагаються по землі прорватися всередину заводу "Азовсталь" у Маріуполі.