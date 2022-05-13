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У фільтраційних таборах під Маріуполем росіяни почали допитувати дітей, – Андрющенко

Після допиту батьків у їх присутності починають уточнювальний допит дітей, щоб спіймати батьків на неправді.

У фільтраційних таборах під Маріуполем росіяни почали допитувати дітей, – Андрющенко
Фото: скрін відео

Росіяни почали допитувати дітей, які разом із батьками намагаються покинути Маріуполь.

Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко.

"Останні евакуйовані з Маріуполя повідомляють, що росіяни вже дійшли до допитів дітей. Після допиту батьків у їх присутності починають уточнювальний допит дітей щодо подробиць. Намагаються спіймати батьків на неправді", – написав він у телеграмі. 

Раніше Андрющенко повідомляв, що російські військові під прикриттям обстрілів намагаються по землі прорватися всередину заводу "Азовсталь" у Маріуполі.

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