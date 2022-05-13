Росіяни почали допитувати дітей, які разом із батьками намагаються покинути Маріуполь.
Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко.
"Останні евакуйовані з Маріуполя повідомляють, що росіяни вже дійшли до допитів дітей. Після допиту батьків у їх присутності починають уточнювальний допит дітей щодо подробиць. Намагаються спіймати батьків на неправді", – написав він у телеграмі.
Раніше Андрющенко повідомляв, що російські військові під прикриттям обстрілів намагаються по землі прорватися всередину заводу "Азовсталь" у Маріуполі.