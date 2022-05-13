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Окупанти не полишають спроб наступу на Сході, зберігається загроза ударів з території Білорусі, – Генштаб

Ні більшості напрямків ворог успіху не мав.

Окупанти не полишають спроб наступу на Сході, зберігається загроза ударів з території Білорусі, – Генштаб
Ілюстративне фото
Фото: Макс Требухов

Російські окупанти не припиняють ведення наступальних дій у Східній операційній зоні. Ворог продовжує завдавати ракетних ударів по об’єктах промислової інфраструктури та обстрілювати цивільні об’єкти на території України.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 18:00 п’ятниці, 13 травня.

На Волинському та Поліському напрямках противник активних дій не проводив, основні зусилля зосереджував на прикритті державного кордону в Брестській та Гомельській областях. В рамках перевірки збройних сил республіки Білорусь у Кобринському районі Брестської області та Лідському районі Гродненської області продовжуються збори з військовозобов’язаними.

"Зберігається загроза завдання з території республіки Білорусь ракетно-бомбових ударів по інфраструктурних об’єктах на території України", – зазначають у Генштабі.

На Сіверському напрямку противник посилює охорону ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях. З території РФ ворог обстрілював з артилерії цивільні об’єкти на території Сумської області та завдав авіаудару по населеному пункту Товстодубове.

На Слобожанському напрямку основні зусилля противник зосереджує на забезпеченні відходу своїх підрозділів від міста Харкова та недопущенні виходу підрозділів Сил оборони в тил російського угруповання військ, зосередженого в районі міста Ізюм. Підрозділи противника обстрілювали позиції наших військ в районах населених пунктів Петрівка, Питомник, Руські Тишки та Тернова.

На Слов’янському напрямку противник основні зусилля зосереджував на наступі в районі населеного пункту Богородичне, успіху не мав. Вів артилерійські обстріли по районах населених пунктів Нова Дмитрівка і Краснопілля. Здійснив авіаудари по районах населених пунктів Долина та Адамівка.

На Донецькому і Таврійському напрямках ворожі підрозділи продовжують обстрілювати наші війська. Окупанти намагалися встановити контроль над населеними пунктами Новоселівка Друга, Кам’янка, Мар’їнка і Новомихайлівка.

На Лиманському напрямку ворог безуспішно намагається закріпитись в районі населеного пункту Олександрівка.

На Сєвєродонецькому напрямку здійснює активний вогневий вплив в районі населеного пункту Рубіжне.

На Бахмутському напрямку противник вів штурмові дії у напрямках населених пунктів Золоте та Комишуваха, успіху не мав. Здійснює обстріли населених пунктів Тошківка та Оріхове.

На Авдіївському напрямку за підтримки артилерії російська армія веде наступальні дії у напрямках населених пунктів Кам’янка та Новоселівка, успіху не має.

У Маріуполі основні зусилля окупанти зосереджували на блокуванні наших підрозділів в районі заводу “Азовсталь”, продовжують обстріли.

На Південнобузькому напрямку активних бойових дій ворог не проводив, обстрілював підрозділи Сил оборони зі ствольної артилерії та мінометів. Продовжував ведення повітряної розвідки.

За даними Генштабу, на тимчасово зайнятих противником територіях продовжується проведення протиправних дій стосовно місцевого населення. Тривають заходи адміністративно-поліцейського режиму, посилено контррозвідувальний режим. Продовжується безпідставне затримання мирних жителів, особливо осіб з активною проукраїнською позицією.

"Сили оборони України завдають ворогу втрат та готові до будь-яких змін оперативної обстановки", – наголошують у Генеральному штабі ЗСУ.

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