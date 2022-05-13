Українські та французькі фахівці встановили особи п'яти загиблих в Бучі

74 родичі безвісти зниклих цивільних здали у Бучі генетичний матеріал французькій місії для ДНК-експертизи.

Генеральна прокурорка України повідомила про перші результати роботи французьких експертів з ідентифікації невпізнаних жертв в Бучі.

Про це Ірина Венедіктова написала у своєму Facebook.

"Французька місія разом з українськими експертами опрацювала частину ДНК-профілів невпізнаних тіл та вже встановила 5 збігів із членами родин, які шукають близьких", – заявила Венедіктова.

Вона повідомила, що 74 родичі безвісти зниклих цивільних здали у Бучі генетичний матеріал французькій місії для ДНК-експертизи.

За слова генеральної прокурорки, французькі експерти прибули до України на 15 днів, однак продовжують роботу вже протягом місяця. Міжнародна підтримка є надважливою для нашої країни у протистоянні російській агресії.

"Експертизи та порівняння тривають, тож можливі подальші збіги", – додала Венедіктова.

Нагадаємо, французи експерти почали експертизи ДНК тіл у Бучі 3 травня.

У квітні Антитерористична прокуратура Франції розпочала чотири розслідування за фактами воєнних злочинів щодо французьких громадян в Україні.

З 11 квітня в Україні працюють два французьких судмедексперти та близько 15 жандармів.