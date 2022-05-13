"На очах усього світу відбувається спроба кривавої помсти і розправи росіян над тими, хто, хоча й перебуває в оточенні, але переміг їх силою духу і силою волі".

Другий, третій і п'ятий президенти України Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко звернулися до керівників країн світу щодо порятунку життя цивільних і військових з території заводу “Азовсталь” у Маріуполі.

Про це йдеться у листі, який опублікував Петро Порошенко у соцмережі Facebook.

Текст листа:

“… звертаємось до керівників країн світу. До держав-членів Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та Канади, Китаю, Туреччини та інших, а також до ООН.

Просимо усіма наявними дипломатичними ресурсами допомогти українській владі врятувати життя цивільних і військових українців, яких на території заводу “Азовсталь” Росія за наказом Путіна намагається знищити варварськими методами.

Така шокуюча жорстокість рашистів позбавлена будь-якого військового сенсу. Місто Маріуполь практично вщент зруйноване російською армією, яка зарз намагається приховувати сліди своїх злочинів.

Надзвичайні мужність та героїзм українських воїнів-захисників міста вразили не лише Україну, а й увесь світ. Батальйон “Азов”, наші морпіхи, наші прикордонники вже увійшли в історію, бо їхній військовий подвиг безпрецедентний. І це наші національні герої, самовіддані, сміливі, патріотичні.

Але зараз вже не йдеться про рівний чи нерівний бій. На очах усього світу відбувається спроба кривавої помсти і розправи росіян над тими, хто, хоча й перебуває в оточенні, але переміг їх силою духу і силою волі.

Закликаємо кожного з вас долучитися до того, щоби врятувати життя героїчних українців”.

Порошенко додав – якщо переговорна група вважатиме за потрібне, то він готовий долучитися до процесу переговорів щодо екстракції захисників “Азовсталі”, поруч з міжнародними та українськими представниками влади, та особисто взяти участь у реалізації цієї процедури.

Нагадаємо, російські військові під прикриттям обстрілів намагаються по землі прорватися всередину заводу Азовсталь у Маріуполі.

Згідно зі зведенням ОВА, ворог обстрілює Азовсталь з артилерії, кораблів, авіації, танків. На території підприємства залишаються захисники Маріуполя, зокрема бійці полку "Азов", морська піхота 26-ї бригади, прикордонники та правоохоронці. Серед них – багато поранених. Росія забороняє їх евакуювати.

Україна пропонує окупантам обмін: вони дозволять вивезти з Азовсталі важкопоранених, а ми віддамо їм полонених росіян.