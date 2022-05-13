Зеленський не виключає атаку на Україну з Придністровʼя

З 15 000 військових у цьому регіоні воювати, за оцінками України, вміють до 3000.

Росія може атакувати Україну і з сепаратистського регіону Молдови Придністровʼя. Про це президент Володимир Зеленський повідомив у інтервʼю італійському каналу Rai1.

"Там, ми розуміємо, що 100% контролює Російська Федерація. Військові там як місцеві, так і росіяни, а місцеві вже давно мають паспорти і придністровські якісь незаконні, і російські, і молдовські. Три паспорти в однієї людини", – зазначив він.

За оцінкою Зеленського, в цьому регіоні немає жодної цивілізації, натомість є хаос.

"Може бути до 15 000 угруповання з Придністровʼя, але, чесно кажучи, воно не дуже готове. У них нема кордонів з РФ, є з Україною і Молдовою. Вони можуть мати додаткових військових тільки з неба – висадка десанту з РФ. Ця частина угруповання, якщо вони підуть, ми їх не дуже боїмось, тому що там з цих 15 000 вміють воювати декілька там, до 3000 людей. Наскільки ми знаємо", – повідомив президент.

Він додав, що це може бути викликом, але дуже великої загрози в цьому не бачать.

Нагадаємо, ситуація в цьому регіоні Молдови в контексті війни РФ проти України почала загострюватися у квітні. Увечері 23 квітня Придністровʼя заявило про обстріл будівлі свого "міністерства державної безпеки". Як заявлялося, постраждалих немає.

У Генеральному штабі ЗСУ попереджали, що силовики Придністровʼя можуть вчиняти диверсії в Україні. Втім ознак підготовки придністровських збройних формувань до боїв проти України не виявляли.

Однак 26 квітня в Генштабі ЗСУ заявили, що російські війська у Придністров’ї приведені у повну бойову готовність. Того ж дня в Придністровʼї підірвали дві вежі звʼязку.

Крім того, за даними нашої розвідки, РФ готує ракетний удар по Придністров’ю з жертвами серед мирного населення. Україна до провокації не причетна.

1 травня українська розвідка повідомила, що в Придністровʼї вже надрукували датовану 2 травня газету із закликом мешканців "ПМР" до президента РФ. У тексті ці "мешканці" Придністровʼя просять залучити їхні збройні сили до дій армії Росії.

Видання The Times писало, що Росія може атакувати Придністровʼя вже 9 травня. ГУР Міноборони України вважає, що Росія нагнітає ситуацію в Придністровському регіоні Молдови для психологічної атаки на нашу державу та щоб розпорошити сили української армії.

Станом на 8 травня військові в Придністровʼї продовжували перебувати в стані повної боєготовності.