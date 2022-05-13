Wizz Air виділила 10 тис. безоплатних квитків для українських біженців

З 14 травня по 15 червня ними можуть скористатися учасники візової програми британського уряду "Житло для України".

Угорська авіакомпанія Wizz Air виділила 10 тисяч безоплатних квитків для українських біженців, які планують летіти з Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії, Словаччини до Великої Британії.

З 14 травня по 15 червня ними можуть скористатися учасники візової програми британського уряду "Житло для України".

"Українські біженці, які бажають забронювати безкоштовний квиток, можуть це зробити, відвідавши: https://wizzair.com/#/rescue Сподіваємося, що ця ініціатива допоможе багатьом українцям найближчим часом дістатися безпечного місця у Великобританії", – повідомили у пресслужбі компанії.

Безкоштовні квитки Wizz Air доступні на 61 маршруті. Вони включають один предмет ручної поклажі та один предмет зареєстрованого багажу (до 32 кг) для кожного пасажира.

Станом на початок травня уряд Великої Британії видав українцям понад 95 тисяч віз у межах програми "Житло для України". Близько 40 тис. українців уже прибули до Великобританії.

У березня повідомляли про рішення Wizz Air надати 100 тис. безкоштовних місць для українських біженців.