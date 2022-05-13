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Україна витратила на війну з Росією 8,3 млрд доларів, – Мінфін

Кошти, які були передбачені на економічний розвиток, ідуть на військові потреби та допомогу внутрішньо переміщеним особам. 

Україна витратила на війну з Росією 8,3 млрд доларів, – Мінфін
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Фото: EPA/UPG

Міністр фінансів України Сергій Марченко заявив про те, що вимушені втрати України на екстрені потреби, від зброї до термінової допомоги внутрішньо переміщеним особам, сягнули 8,3 млрд доларів. 

Про це міністр повідомив у інтерв'ю Reuters.

"Україна була вимушена витратити 245,1 млрд гривень (8,3 млрд доларів) на війну з Росією замість розвитку", – розповів глава українського Мінфіну.

Цифра, яка раніше не розголошувалася українським урядом, демонструє економічний вир, у якому перебуває зараз країна, зауважує видання. За словами міністра, кошти, які спочатку були передбачені на економічний розвиток, йшли на інші потреби – від закупівлі й ремонту зброї до екстреної допомоги внутрішньо переміщеним особам.

Марченко також зазначив, що уряд зібрав лише 60% від запланованих податкових надходжень за квітень, і нестача частково була доповнена до еквівалента 79,5% грантами від іноземних партнерів. У цьому зв’язку міністр підкреслив, що Україна потребує іноземної економічної допомоги, бо змушена спрямовувати мільярди додаткових доларів на надзвичайні витрати.

У цьому ж контексті Марченко поінформував, що Україна у квітні отримала майже 2 млрд доларів зовнішнього фінансування, з яких 719 млн – гранти. За його словами, загалом з лютого надійшло 5,4 млрд, включно з 801 млн допомоги.

Водночас міністр спрогнозував, що надходження до бюджету в травні–червні – без урахування зовнішньої допомоги – очікуються на рівні 45–50% від запланованого рівня за умови, що ситуація не погіршиться.

Нагадаємо, за прогнозом ЄБРР вторгнення Росії призведе до скорочення економіки України на третину цього року, проте банк очікуєЮ, що вона відновиться на 25% у 2023 році в порівнянні з попереднім прогнозом у 23%.

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