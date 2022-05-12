Епіцентр заявив про відбудову зруйнованих торгових центрів

У перші місяці повномасштабної війни в Україні російськими окупантами було знищено три торговельні центри «Епіцентр».

«Мережа торгових центрів «Епіцентр» обрала для себе курс економічного фронту країни. Ми обов'язково відбудуємо всі зруйновані торгові центри. А як символ національного відродження і пам'яті про захисників висадимо алею червоної калини в Бучі», — заявили в компанії.

У перші місяці повномасштабної війни в Україні російськими окупантами було знищено три торговельні центри «Епіцентр» — у Чернігові, Маріуполі та Бучі загальною площею 59 157 кв. м. Ще два торгові центри – в Києві та у Харкові – зазнали ушкоджень.

Проте компанія продовжує працювати там, де це безпечно для співробітників, і здійснює торговельну діяльність, забезпечує необхідними товарами українців та активно допомагає ЗСУ, територіальній обороні, волонтерам.

«Іде запекла боротьба на території всієї України. З болем та сумом ми згадуємо трагічні події, які відбувалися під Києвом, у Чернігові й інших містах. Пам'ятаємо, з яким героїзмом жителі цих міст захищали свої домівки; наших співробітників, які загинули від ворожих куль... Ми не забудемо.

Проте сьогодні ми, як ніколи раніше, повинні продовжувати роботу на економічному фронті, підтримувати країну та допомагати нашим військовим, які кожного дня захищають нас на передовій. Ми обов'язково відбудуємо усі зруйновані торгові центри мережі «Епіцентр», адже ми забезпечуємо людей вкрай необхідними товарами та послугами. Віримо і працюємо для перемоги.

У пам’ять про незламність нашого народу ми посадимо в місті Буча алею червоної калини – як символ національного відродження, боротьби та мужності», — заявила співзасновниця ТОВ «Епіцентр К» Галина Герега.

У компанії зазначили, що хоча станом на сьогодні торговельний центр у Бучі зруйновано, але компанія знайшла можливість забезпечити місцевих жителів необхідними товарами. «Епіцентр» запустив мобільні центри видачі замовлень, що дозволить покупцям робити покупки на сайті epicentrk.ua та отримувати їх у своєму місті.

З моменту запуску мобільні ЦВЗ виїжджали в Бучу та Ірпінь більше ніж тридцять разів. Найближчим часом у цих містах планують відкрити стаціонарні центри видачі.

Сьогодні торгові центри «Епіцентр» та «Нова Лінія» працюють там, де можливо здійснювати торговельну діяльність і де немає прямої загрози для покупців і працівників. Оновлення роботи магазинів компанія публікує щодня на сайті.