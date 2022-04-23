Епіцентр повертається в Бучу і запускає першу мобільну точку видачі замовлень. Новий проєкт компанії дозволить мешканцям одного з найбільш постраждалих від війни міст швидко отримати необхідний товар в мобільній точці видачі інтернет-замовлень.

Вона розпочне роботу вже 23 квітня на Новому шосе, 48 і працюватиме щоденно з 13:00 до 16:00. Таким чином кожен бажаючий зможе зробити замовлення на сайті інтернет-магазину epicentrk.ua і отримати свою покупку в мобільній точці видачі вже на наступний день.

"Місто-герой Буча зазнало значних руйнувань внаслідок військових дій та ворожих обстрілів. Були пошкоджені як житлові будинки, так і об’єкти комерційної інфраструктури. В тому числі було знищено і торговельний центр компанії Епіцентр, що раніше працював на Новому шосе. Зараз у місті практично відсутні магазини, в яких бучанці могли б придбати товари першої необхідності та матеріали для відновлення своїх домівок. Саме тому Епіцентр вирішив запустити в Бучі першу для компанії мобільну точку видачі замовлень", - говорить заступник директора з роздрібної торгівлі, керівник онлайн-напрямку компанії «Епіцентр К» Юрій Яковлєв.

За його словами, завдяки запуску нового проєкту мешканці Бучі зможуть обрати будь-який товар з майже 1,5-мільйонного асортименту інтернет-магазину epicentrk.ua та забрати його в точці видачі без додаткових витрат на доставку, які компанія візьме на себе. Крім будівельних матеріалів та інструментів покупці зможуть замовити товари першої необхідності, такі як продукти харчування, побутову хімію, одяг, взуття, електроніку та багато інших товарних категорій.

У подальшому Епіцентр планує розширити проєкт і на інші українські міста, що постраждали внаслідок повномасштабної військової агресії РФ.