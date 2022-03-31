"Епіцентр", "Луї Віттон Україна" і "Метінвест Діджитал" переходять на "спрощенку", – податкова

Бажання платити 2% податку виявили майже 150 тис. суб’єктів господарювання. Із них – майже 30 тис. юросіб і 119 тис. ФОПів.

Станом на 30 березня бажання перейти на спрощену систему оподаткування за третьою групою єдиного податку зі ставкою 2 відсотки доходу, виявили 148 499 суб’єктів господарювання. Із них – 29 585 юридичних осіб та 118 914 фізичних осіб – підприємців.

Про це повідомили у Державній податковій службі.

Серед компаній, що обрали єдиний податок третьої групи зі ставкою 2% доходу, такі відомі бренди та визначальні бізнес-групи:

ІТ-сфери: ТОВ "ГУД.НЕТ", ТОВ "МетінвестДіджитал", підприємство "Амадеус Україна";

агропостачальники: ТОВ "Полетехніка", ПРАТ "ГАЛНАФТОХІМ";

торгові мережі: ТОВ "ЕПІЦЕТР К", ТОВ "ЮСК Україна", ТОВ "ЛУЇ ВЮІТТОН Україна", ППТФ "АНТОШКА", ТОВ"НОВА ЛІНІЯ 1";

дорожньо-будівельні компанії: ТОВ "РДС", ПП "АВТОМАГІСТРАЛЬ";

виробники: ТОВ "РЕТАЛ ДНІПРО", ТОВ "ПКПФ-Україна", ТОВ "Т-СТИЛЬ".

Фото: facebook.com/TaxUkraine

Прийняття заяв на перехід на спрощену систему оподаткування платника єдиного податку третьої групи зі ставкою 2% доходу триває, зазначають у податковій.

Як повідомляли, 15 березня Верховна Рада ухвалила закон про податкові стимули, який, зокрема, дозволяє компаніям та фізособам-підприємцям з обігом до 10 млрд грн сплачувати єдиний податок 2%.