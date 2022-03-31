Дерев’яним по санкціях. Навіщо РФ вимагає, щоб їй платили за газ рублями і до чого це призведе

Газпром і Центробанк РФ отримали директиву від очільника Кремля перевести розрахунки за постачання російського газу до Європи в рублі «у найкоротші терміни». Путін заявив, що «колективний Захід заморожуванням російських резервів оголосив дефолт перед Росією і підвів межу під надійністю своїх валют». А тому постачати наші товари до ЄС та США й отримувати оплату в доларах та євро немає сенсу, оголосив президент РФ і доручив вирішити питання до кінця березня.

Фото: EPA/UPG

Ціна питання

Щодня європейці імпортують газу з РФ приблизно на $800 млн. За даними агенції Reuters, на кінець 2021 року 58% свого експорту в Європу Газпром продавав у євро, 39% – в доларах США та 3% – у фунтах стерлінгів.

Активно купували російський газ і в Азії. Наприклад, Японія імпортує 7,2% від усього експорту газу РФ. Так, у 2021 році Японія придбала у росіян газу на $3 млрд, а нафти на $2 млрд, бо платить за енергоносії саме доларами.

Реакція України

«РФ відкрила антиєвропейський фронт. Фінансовий. Путін заявив про переведення розрахунків за газ у рублі та відмову від $/€, що спровокує операційні провали, тиск на громадську думку. Це другий крок до ескалації. Перший – погрози ударами по єврологістичних центрах за допомогу Україні», – зазначив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Глава МЗС Дмитро Кулеба у Twitter закликав країни ЄС не платити за російський газ у рублях. За його словами, це буде «недружній крок щодо України».

Фото: EPA/UPG Глава МЗС Дмитро Кулеба

«Якщо будь-яка країна ЄС схилиться перед принизливими вимогами Путіна платити за нафту та газ у рублях, це буде все одно, що допомагати Україні однією рукою та допомагати росіянам убивати українців іншою. Я закликаю відповідні країни зробити мудрий і відповідальний вибір», – зазначив він.

Які цілі шантажу РФ?

«Росія намагається запропонувати якийсь варіант у сподіванні, що котрась європейська країна на нього пристане і так послабить єдність Заходу», – пояснює аналітик групи ICU Михайло Демків.

Росія розраховує, що примус до рубля зможе порушити домовленості про спільні закупівлі газу та посіяти розбрат усередині ЄС, бо чудово розуміє, що, на відміну від нафти, газ дуже складно замінити в короткостроковій перспективі. Однак навіть якщо європейці захочуть, пристати на умови країни-агресора навряд чи вдасться навіть не з політичних, а з суто технічних причин – у них просто немає такої кількості рублів – приблизно 1 трлн руб. на місяць лише за газ (вся грошова маса у РФ – 65 трлн руб.). Оскільки рубль для цього не був призначений, то рублів для міжнародної торгівлі просто банально немає.

До того ж аби платити рублями, ЄС має суто теоретично купити рублі, що неможливо через санкції. Хоча є ще інший варіант отримати рублі – погодитись отримувати оплату за російські єврооблігації рублями, як уже пропонують окупанти. Це в принципі може дозволити РФ уникнути дефолту.

Однак усі ці плани прямо порушують умови підписаних контрактів. Зрозуміло, що добровільно європейці від контрактів не відмовлятимуться. І не мінятимуть їхніх умов.

Окреме питання валютного курсу – рубль сиплеться практично щодня, і навряд чи окупантам вдасться примусити ЄС до оплати за фіксованим довоєнним курсом.

Реакція Заходу та Сходу

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала заяви Путіна шантажем.

Фото: kremlin.ru

«Таке рішення (зміна валюти контракту. – LB.ua) стало б одностороннім, що є порушенням умов угоди, – пояснила вона. – Це фактично спроба обійти санкції. Ми не для того запроваджували санкції, щоб їх оминали». Таку саму позицію озвучили представники практично всіх країн ЄС.

Прем'єр-міністр Словенії Янез Янша запевнив, що ніхто в Європі не платитиме за російський газ у рублях. «Я не думаю, що хтось у Європі дійсно знає, як виглядають рублі», – зазначив політик.

Міністр економіки Німеччини заявив ще жорсткіше: оплата за газ у рублях означає розрив контракту. При цьому Газпрому може загрожувати штраф. До слова, Німеччина – найбільший споживач російського газу в ЄС.

Японський уряд запропонував компаніям, які закуповують російські енергоносії, не виконувати вимогу Росії про здійснення платежів у рублях, заявив журналістам генеральний секретар кабінету міністрів Японії Хірокадзу Мацуно.

При цьому в понеділок, 28 березня 2022 р., стало відомо, що Токіо призупинив операції з ЦБ РФ, що фактично означає заморожування його резервів у Банку Японії. Активи ЦБ РФ у японських єнах оцінюють приблизно у 33 млрд доларів.

Поки що про можливість купівлі за рублі публічно повідомила лише Молдова.

Лідери країн ЄС на саміті у п'ятницю, 25 березня, погодилися, щоб Єврокомісія отримала можливість централізовано закуповувати газ для всіх країн Євросоюзу. Задум у тому, що ЄС як великий покупець зможе отримати нижчу ціну в постачальників. Це дозволить уникнути конкуренції між різними державами Євросоюзу за одні й ті самі обсяги газу, а Росія не зможе тиснути на окремі уряди.

Фото: gazprom-neft.ru

Як на шантаж реагують ринки?

Після заяви Путіна ціни на газ з постачанням TTF (віртуальний європейський газовий хаб у Нідерландах. – LB.ua) до ЄС зросли до $1500, а потім повернулися на $1220.

Дедалі частіше європейські компанії відмовляються від російського газу. Тому заяви про перехід на рублі лише прискорить цей процес. Зокрема, в середині березня Німецький енергоконцерн E.ON заявив, що надалі не купуватиме газ у трейдерів Газпрому. Раніше, 8 березня, про відмову від російських нафти та газу заявили англо-голландська компанія Shell та британська BP.

Після того, як ключові країни ЄС фактично відкинули ультиматум Путіна, акції Газпрому різко подешевшали на Московській біржі, очоливши падіння серед сировинних експортерів. Вартість паперів Газпрому лише за день знизилася на 12,2%, або на 732 млрд тих самих рублів.

При цьому інше джерело доходів російського бюджету теж усихає – нафта Urals продається з максимальною знижкою $30 за барель.

Однак росіяни вже погрожують припинити постачання, якщо ЄС не згодиться на рублі.

Чи зможе ЄС обійтися без російського газу?

Так. Але лідери ЄС обіцяють відмовитися не відразу, а в найближчі роки. І не лише від газу, а й загалом від російських енергоресурсів.

«Якщо нам це вдасться, то до осені (цього року. – LB.ua) ми будемо незалежні від російського вугілля, а до кінця року – майже незалежні від російської нафти. З газом складніше, тому що в нас немає власних потужностей імпорту зрідженого газу», – повідомив нещодавно віцеканцлер Німеччини Роберт Хабек.

Фото: EPA/UPG Віцеканцлер Німеччини Роберт Хабек

Загалом у пріоритетах ЄС - відмовитись від російських енергоносіїв.

«Ми хочемо знизити нашу залежність від російських газу та нафти, адже ми дуже від них залежні. Наразі здається, що вони ненадійний партнер. Тому ми хочемо диверсифікувати наші джерела і Близький Схід відіграє велику роль», – сказав представник ЄС із зовнішніх справ Жозеп Боррель на пресконференції у понеділок, 28 березня 2022 р.

За даними Міжнародного енергетичного агентства, у 2021 році Євросоюз купив 155 млрд куб. м російського газу (45% європейського газового імпорту понад 150 млрд кубометрів газу та близько 40% газового споживання)

Газпром постачає природний газ у 20 країн Західної, Центральної та Східної Європи: Австрію, Болгарію, Боснію і Герцеговину, Великобританію, Угорщину, Німеччину, Грецію, Данію, Італію, Нідерланди, Польщу, Румунію, Сербію, Словаччину, Словенію, Туреччину, Фінляндію, Францію, Чехію, Швейцарію.

Крім Німеччини, від російського газу критично залежать Болгарія, Словаччина, Угорщина та Фінляндія.

У Євросоюзі готуються до можливого припинення постачання природного газу з Росії. «Ми сприймаємо нинішню ситуацію дуже серйозно», – заявив у вівторок на умовах анонімності високопосадовець Єврокомісії німецькій газеті FAZ. За його словами, у ЄС готові до такого розвитку подій, оскільки такий сценарій уже давно розглядався як можливий.

Єврокомісія закликала країни ЄС бути готовими до застосування підготовлених раніше планів дій у надзвичайних умовах, якщо Росія справді припинить постачання газу. У Німеччині такий план уряд схвалив у жовтні 2017 року.

Фото: EPA/UPG Сховище природного газу Астора в Редені, що належить Газпрому, Німеччина, 9 березня 2022.

У середу, 30 березня, стало відомо, що міністр економіки ФРН Роберт Хабек активував режим раннього запобігання надзвичайній ситуації в разі припинення постачання газу з РФ. «У цей час перебоїв з постачаннями немає, проте нам слід посилити запобіжні заходи, щоб у разі ескалації з боку Росії бути готовими», – наголосив він.

Якими можуть бути наслідки «рублевого» шантажу?

Заяви по односторонній перегляд умов чинних контрактів уже самі по собі шкодять іміджу РФ як надійному партнеру. Зрозуміло, що ЄС й інші ринки будуть змушені прискореними темпами шукати альтернативу неадекватному «партнеру».

Тому наслідок від таких демаршів для країни-агресора лише один – втрати ринків і доходів. На жаль, не так швидко, як нам хотілося б.

Найбільше в разі припинення постачань російського газу постраждає його найбільший споживач у ЄС – Німеччина. Вона щорічно імпортує понад 50 млрд кубометрів газу з Росії, це близько 50% усього імпорту. За даними ECONtribute, якщо імпорт з Росії зупиниться, Німеччина зможе замінити лише 20% споживаного газу, збільшивши спалювання вугілля. У такому разі дефіцит газу складе 30% і вдарить по німецьких сім'ях, промисловості та сфері послуг.

Зокрема, як свідчать дані дослідження ECONtribute, різке припинення імпорту енергоносіїв з Росії до Німеччини може призвести до падіння німецького ВВП на 3%. При цьому економіка РФ впаде на 25%.

«Ще тільки-но Путін 23 березня дав перше розпорядження перевести розрахунки країн Європи за російський газ у рублі, було зрозуміло, що це суто політична заява, яка має слугувати підтримкою курсу рубля, який летів у прірву, та відповіддю західним країнам. А щодо реакції Європи було зрозуміло, що країни не погодяться на умови путінського шантажу», – зазначив у коментарі для LB.ua стосовно ситуації з рублем перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

За його словами, не випадково відмови окремих країн почали з’являтися відразу ж. Дехто навіть відверто потролив очільника Росії, як, наприклад, литовський постачальник газу, який заявив, що платежів Газпрому компанія не планує, але закупиться попкорном.

Фото: dsnews.ua Ярослав Железняк

«Ми бачимо, що країни G7 офіційно відмовилися від оплати російського газу в рублях, заявили, що зміна валюти буде порушенням контрактів з боку країни-агресора. Ба більше, Європа дала зрозуміти, що готова до будь-якого сценарію. Виходить, своїм шантажем Путін тільки дав додатковий аргумент дипломатам переконати Європу ввести повне ембарго на російські енергоносії», – переконаний Ярослав Железняк.

Хоча Кремль не зупиняється й погрожує припинити постачання газу і навіть фактично зупинив постачання газу по газопроводу Ямал-Європа. Цей газопровід йде по території Білорусі і Польщі в Німеччину.

Водночас спікер російської Держдуми Володін уже запропонував не зупинятися на цьому і збільшити темпи самознищення Росії. Він хоче розширити список експортних товарів, оплату за які Росія має отримувати в рублях, додавши в нього добрива, зерно, мастила, нафту, вугілля, метал і ліс.

Усі ці товари становлять основу експорту Росії. Зокрема, торік нафтогазові доходи становили 36% усіх доходів федерального бюджету РФ.

Якщо Кремль реалізує перехід на рублі у зовнішній торгівлі, то фактично введе ембарго на свій ключовий експорт, випередивши ЄС та США, які поки що не наважились розірвати економічні стосунки з Путіним.