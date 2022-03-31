Другий фронт: весняна посівна стартувала в 20 областях України

За оперативними даними, посівну можна буде провести на 6 млн гектарів. Це 80% від тієї площі, яка була засіяна торік.

Весняну посівну кампанію розпочали аграрії вже у 20 областях України. На цей час торік посівна почалася лише в 15 регіонах.

Про це 31 березня повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Сьогодні наші аграрії не менш мужньо та віддано тримають свій фронт. За ними майбутня продовольча безпека країни та світу. Дякуємо їм за сміливість і відданість своїй справі", – цитує очільника уряду пресслужба Кабміну.

Водночас Денис Шмигаль зауважив, що держава має обережний оптимізм щодо площі посівів ярих культур. За оперативними даними, посівну можна буде провести на 6 млн гектарів земель. Це 80% від тієї площі, яка була засіяна торік.

У парламентському комітеті з питань аграрної та земельної політики назвали цьогорічну посівну в Україні "другим фронтом". Народні депутати наголосили, що ніколи ще за часи незалежності України посівна не проходила під сиренами, вибухами, пожежами, і головне, коли під загрозою життя людей.

"Війна докорінно змінила всі здобутки експортного потенціалу України адже морські порти заблоковано, а акваторія Чорного моря замінована. За даними Мінагрополітики, Україна вивозила до 5 млн тонн сільськогосподарської продукції у місяць через порти Одеси та Миколаєва. Через зупинку експорту Україна втратила вже $1,5 млрд", – йдеться у повідомленні пресслужби Верховної Ради.

У парламенті вважають, що, незважаючи на всі проблеми та ризики через воєнну агресію РФ, зараз найголовніше вчасно провести посівну і забезпечити Україну та весь світ хлібом.