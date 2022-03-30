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З початку посівної аграрні підприємства ФДМУ обробили 7 000 га

Посівна йде навіть поряд із зонами боїв.

З початку посівної аграрні підприємства ФДМУ обробили 7 000 га
Фото: EPA/UPG

Виконуюча обов’язки голови Фонду державного майна Ольга Батова повідомила про проведення посівної аграрними підприємствами зі сфери управління ФДМУ, повідомляє пресслужба Фонду.

“Посівну розпочато. Аграрні підприємства в управлінні Фонду, які не розташовані на території активних бойових дій, вже обробили 7 тис. га. Робота продовжується”, – зазначила очільниця ФДМУ. 

Вона додала, що попри загрози аграрні підприємства проводять посівну мало не на лінії вогню, оскільки розуміють важливість свого внеску в продовольчу безпеку держави. 

“Тож аграрії в умовах війни – це теж наші захисники та герої, подвиг яких Україна завжди пам’ятатиме”, – зазначила Ольга Батова. 

Профільний департамент Фонду спільно з іншими державними органами щодня працює над забезпеченням потреб аграрних підприємств для завершення посівної на 100% наявних площ.

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