З початку посівної аграрні підприємства ФДМУ обробили 7 000 га

Виконуюча обов’язки голови Фонду державного майна Ольга Батова повідомила про проведення посівної аграрними підприємствами зі сфери управління ФДМУ, повідомляє пресслужба Фонду.

“Посівну розпочато. Аграрні підприємства в управлінні Фонду, які не розташовані на території активних бойових дій, вже обробили 7 тис. га. Робота продовжується”, – зазначила очільниця ФДМУ.

Вона додала, що попри загрози аграрні підприємства проводять посівну мало не на лінії вогню, оскільки розуміють важливість свого внеску в продовольчу безпеку держави.

“Тож аграрії в умовах війни – це теж наші захисники та герої, подвиг яких Україна завжди пам’ятатиме”, – зазначила Ольга Батова.

Профільний департамент Фонду спільно з іншими державними органами щодня працює над забезпеченням потреб аграрних підприємств для завершення посівної на 100% наявних площ.