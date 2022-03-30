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З початку війни Україна недоотримала на експорті продовольства $1,5 млрд

Раніше Україна вивозила до 5 млн тонн сільськогосподарської продукції на місяць через порти Одеси та Миколаєва.

З початку війни Україна недоотримала на експорті продовольства $1,5 млрд
Тарас Висоцький

За місяць війни Україна недоотримала на експорті продовольства $1,5 млрд.

Про це перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький розповів виданню Forbes, повідомила пресслужба міністерства.

За його словами, раніше Україна вивозила до 5 млн тонн сільськогосподарської продукції на місяць через порти Одеси та Миколаєва.

“Але у зв'язку із ситуацією, яка склалася, сьогодні це неможливо, що дуже блокує наш експорт. Наразі спроможність поставок за кордон впала до 0,5 тонни зерна на місяць, через що Україна втратила уже $1,5 млрд”, – зазначив він.

За словами Висоцького, Україна має три способи для експорту – це порти Дунаю, залізниця та автошляхи, але з кожним із них є свої проблеми.

“Так, на дунайські порти припадає приблизно 30% експорту. Вони мають обмежену спроможність, оскільки немає достатньої кількості барж, причалів і терміналів. Раніше Україна практично не користувалася цим способом експорту своєї продукції, тому в ці потужності ніхто не інвестував”, – сказав заступник міністра.

Із залізничним сполученням, яким можна відправити близько 70% продукції, також є проблеми.

“Раніше європейська залізниця не використовувалася активно для перевезення зернових. В Україні та Росії, як відомо, різна ширина колій та рухомий склад. Тому потрібно шукати європейські зерновози, перевантажувати продукцію у вагони вузькоколійки. У Європі така практика не поширена, а тому є брак і локомотивів, і тяг, і перевальних пунктів із терміналами. Наразі ми активно працюємо з європейськими партнерами над цим питанням, адже інакше експортні залишки, які є на наших складах, ми можемо експортувати три роки”, – розповів урядовець.

На сьогодні щоденно залізницею відправляється до 30 тис. тонн вітчизняної зернової продукції.

“Попри це, спільно з нашими партнерами ми робимо все, щоб процеси експортних перевезень продукції були інтенсифіковані. Як світовий лідер продовольства ми відповідаємо не тільки за себе. Через розв’язану Росією війну десятки країн опиняться не на межі, а в епіцентрі голоду. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш уже констатував, що весь світ стоїть напередодні краху всієї глобальної продовольчої системи. Працюємо, щоб цього не допустити”, – каже Тарас Висоцький.

Нагадаємо, Висоцький раніше заявив, що Україна має достатньо запасів продовольства, виробляючи продукції вп'ятеро більше, ніж її внутрішнє споживання

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