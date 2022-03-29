Мінекономіки отримало від підприємств 1164 заявок на релокацію до західних областей

Потужності 98 підприємств вже перевезено до західних областей України.

Бізнес направив до Міністерства економіки 1164 заявок щодо релокації до безпечних областей, з яких 1058 вже опрацьовані. Про це повідомила у Facebook перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко.

За її словами, наразі потужності 98 підприємств вже перевезено до західних областей України.

«Програмою переміщення може скористатися будь-який бізнес, що перебуває в зоні ризику через бойові дії. Йдеться не лише про великі виробництва, але й малі підприємства, де працюють кілька десятків людей», - розповіла Свириденко.

Заявку на релокацію можна подати за посиланням.

Держава надає підтримку в підборі площ для розміщення виробництва; переміщенні та розселенні персоналу; підборі працівників в місці дислокації після переїзду.

Крім цього, держава бере на себе логістичні витрати, надаючи транспорт, в основному потужності Укрзалізниці та Укрпошти. Також залучаються субпідрядники, які мають можливості транспортувати вантажі.

«Масштабне переміщення бізнесу на безпечні території допоможе Україні зберегти виробництво, робочі місця та задовольнити попит армії і цивільного населення на низку товарів і послуг, що критично необхідні для перемоги над ворогом», - підкреслила Свириденко.