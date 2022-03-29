Nokia допомогла Росії створити масштабну систему стеження, – The New York Times

Після початку масштабної агресії Росії проти України компанія заявила, що припинить продажі своєї продукції в Росії.

Фінська компанія Nokia допомогла РФ створити масштабну систему для прослуховування телефонних розмов, перехоплення електронних листів і текстових повідомлень, а також для відстеження інших інтернет-зв'язків.

Про це йдеться у розслідуванні The New York Times.

Після початку масштабної агресії Росії проти України Nokia заявила, що припинить продажі своєї продукції в Росії. Проте фінська компанія залишила після себе обладнання та програмне забезпечення, які допомагають функціонуванню «Системи оперативно-розшукової діяльності» (СОРМ), яку використовує ФСБ.

Згідно з документами компанії, отриманими The New York Times, упродовж понад п’яти років Nokia надавала обладнання та послуги для зв’язку СОРМ з найбільшим постачальником телекомунікаційних послуг Росії МТС.

Як стверджує видання, ФСБ використовувала СОРМ, зокрема, для відстеження прихильників Олексія Навального.

«Ця робота була важливою для Nokia для ведення бізнесу в Росії, де вона стала провідним постачальником обладнання та послуг різним клієнтам телекомунікацій, щоб допомогти їхнім мережам функціонувати. Цей бізнес приносив сотні мільйонів доларів щорічного доходу», – зазначає The New York Times.