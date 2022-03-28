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Російська Федерація є ядерним терористом, – міністр енергетики Галущенко

"Після того, як вони обстріляли з танків і мінометів Запорізьку атомну станцію, у мене більше до Росії риторики немає".

Російська Федерація є ядерним терористом, – міністр енергетики Галущенко
Герман Галущенко
Фото: klymenko-time.com

Міністр енергетики України Герман Галущенко назвав Російську Федерацію ядерним терористом.

Про це він сказав в ефірі інформаційного телемарафону, передає УНІАН.

Галущенко нагадав, що з першого дня війни російська техніка заїхала у зону відчуження з території Білорусі. Саме тоді вже було помітно підвищення радіаційного фону через те, що військові колони підняли у повітря пил. На сьогодні системи моніторингу у зоні відчуження не працюють, тому не можна казати, що саме там відбувається.

"У нас є пожежа в зоні відчуження, крім того, є інформація розвідки, що там відбувається рух тон боєприпасів. Це в будь-який момент може загорітися і вибухнути. Говорити про дотримання міжнародних норм у галузі ядерної безпеки і Російську Федерацію, на жаль, не доводиться й близько. Після того, як вони обстріляли з танків і мінометів Запорізьку атомну станцію, у мене більше до Росії риторики немає, окрім того, як називати їх ядерним терористом", – зазначив міністр енергетики.

Нагадаємо, російські війська ігнорують загрозу пошкодження ізоляційних споруд над четвертим енергоблоком ЧАЕС і зберігають у Чорнобилі сотні тонн боєприпасів

4 березня російські війська обстріляли Запорізьку АЕС. Влучили в енергоблок, але пожежу вдалось ліквідувати. Крім того, окупанти підривають боєприпаси на майданчику атомної станції.

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Днями російські війська тимчасово захопили місто-супутник Чорнобиля, однак уже залишили Славутич.

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