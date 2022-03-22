Єврокомісія заявила про неприпустимість дій Росії, що створюють безпрецедентні ядерні ризики

Держатомрегулювання отримало позицію Європейської Комісії стосовно щодо критичної ситуації на ядерних об’єктах в Україні через військове вторгнення та захоплення Росією Чорнобильської АЕС, території зони відчуження і Запорізької АЕС.

Це стало відповіддю на спільне звернення Міненерго, Держатомрегулювання та ДП «НАЕК «Енергоатом» від 5 березня.

У листі Комісара ЄС з питань енергетики К.Сімсон, від імені Президента Європейської Комісії Урсули фон дер Ляєн, підкреслюється позиція ЄК про абсолютну неприпустимість дій, які вчиняються агресором на території України та щодо ядерно-радіаційних об’єктів на її території, що створює безпрецедентні ризики виникнення ядерних інцидентів.

“Європейська Комісія високо цінує зусилля уповноважених центральних органів влади України щодо протидії військовій агресії, підтримання ядерної та радіаційної безпеки на території України. Наголошує ЄК також на важливості постійного діалогу з міжнародними партнерами щодо ситуації довкола АЕС України та підтримує залучення до цих процесів інструментів підтримки МАГАТЕ, Групи європейських ядерних регуляторів (ENSREG), WENRA, HERCA та інших міжнародних партнерів”, – йдеться у повідомленні.

За потреби сторони готові долучитись до інспекцій та верифікацій безпечної роботи АЕС України під егідою місії МАГАТЕ, надати підтримку Україні у сфері оцінки ризиків та підтримати Держатомрегулювання у відновлені регулюючого контролю на об’єктах ядерної енергетики України.

“Однак, для надання практичної допомоги регулятору та АЕС України, критично необхідним залишається забезпечення безпечного доступу представників міжнародних організацій до майданчиків. Наразі важливим та невирішеним залишається питання створення відповідних безпечних передумов”, – додали у Єврокомісії.

Нагадаємо, Держатомрегулювання назвало причини, через які радіаційний стан у чорнобильській зоні та за її межами може суттєво погіршитися.

Це зокрема те, що автоматизована система контролю радіаційного стану в Зоні відчуження не працює. А також те, що пожежні служби, що займаються гасінням лісових пожеж в Зоні відчуження, не мають можливості виконувати свої функції.