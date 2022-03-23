У боях за Ізюм захисники знищили до 60% складу окупантів

На білоруському кордоні залишається значна частина військ, але помічено часткове повернення до місць дислокації.

Частково підтверджується повернення окремих підрозділів Білорусі до пунктів постійної дислокації. При цьому режим Лукашенка продовжує тримати значне угруповання військ біля державного кордону України.

Загалом на Волинському напрямку активних дій противника немає. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 12:00.

На Поліссі росіяни перегруповуються після зазнаних втрат і намагаються закріпитися на зайнятих рубежах.

"Загарбники намагалися просунутись у район населеного пункту Тетерівське, проте через обмежені сили успіху не мали й були змушені відійти. Триває повітряна розвідка, нарощуються засоби протиповітряної оборони та здійснюється мінування підступів до позицій своїх військ", – зазначили в Генштабі.

Через невдалу спробу блокувати Чернігів ворог намагається відновитися після втрат і організувати логістичне забезпечення своїх підрозділів. На Броварському напрямку росіяни мінують місцевість і цивільні обʼєкти та продовжують інженерні роботи. Ворог продовжує утримувати блокпости на шляхах логістичного забезпечення біля н.п. Новий Биків, Лосинівка, Велика Дорога, Монастирище, Берестовець, Прохори, Талалаївка, Макіївка.

На Слобожанському напрямку війська Росії зосереджуються на блокуванні Харкова і Сум та відновленні втрат.

Сили оборони України знищили до 60% особового складу і техніки окупаційних підрозділів у боях за Ізюм.

На Донецькому напрямку РФ прагне встановити контроль над Рубіжним, Сєвєродонецьком, Попасною, Верхньоторецьким, Марʼїнкою та Маріуполем. Успіхів ворог не має і намагається наростити угруповання перекиданням сил в район Ізвариного і проведенням примусової мобілізації на окупованих територіях.

На території Джанкоя зафіксовано прибуття особового складу та військової техніки Росії. Суттєвих змін на Таврійському напрямку немає.

На Південнобузькому напрямку противник не веде активних дій, посилює інженерне обладнання.

Нагадаємо, російські спецслужби проводять із рядовими військовими Білорусі "індивідуальні бесіди". Так вони намагаються схилити їх до участі у війні проти України поза складом ЗС Білорусі. Їм обіцяють по 1000-1500 дол. і безкоштовне навчання в Росії.