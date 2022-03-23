Президент України звернувся до парламенту Японії: "Завдяки ще більшому тиску на Росію – ми прийдемо до миру"

Президент України Володимир Зеленський звернувся до парламенту Японії. Він подякував за підтримку, яку Токіо надавав нашій держави ще з першого дня повномасштабної війни.

Основний акцент у промові президента було зроблено на ядерній небезпеці, яку Росія створила в Україні, та створенні нової безпекової системи в світі.

"Кожен із вас знає, що таке Чорнобиль. Атомна станція в Україні, на якій в 1986 році стався потужний вибух. Викид радіації. Наслідки якого були зафіксовані в різних частинах планети. 30-кілометрова зона навколо Чорнобильської станції досі закрита. Вона небезпечна. У лісах, які заповнюють закриту зону ще тоді, під час ліквідації наслідків вибуху на станції, були захоронені тисячі тон заражених матеріалів, уламків, машин. Просто у землі. 24-го лютого саме по цій землі поїхала російська бронетехніка. Здіймаючи радіоактивний пил у повітря. Чорнобильська станція була захоплена. Силою, зброєю", – підкреслив він.

Росія перетворила ЧАЕС на арену війни, а 30-кілометрову зону використовує для підготовки нових атак проти українських захисників.

Після виходу російських військ з території України знадобляться роки, щоб дослідити, якої шкоди вони завдали Чорнобильській землі. Які захоронення радіоактивних матеріалів пошкодили.

"На нашій землі чотири діючі атомні станції! Це 15-ть атомних блоків. І всі вони під загрозою. Російські війська вже обстріляли з танків Запорізьку атомну станцію, найбільшу у Європі. Бойові дії пошкодили сотні промислових виробництв, і багато з них особливо небезпечні. Обстріли загрожують газо- і нафтопроводам. Вугільним шахтам", - продовжив президент.

Днями вороги також обстріляли хімічне підприємство в Сумах, в результаті чого відбувся витік аміаку. Крім того, Україну попереджають про можливі хімічні атаки, зокрема із застосуванням зарину. Як це було в Сирії.

Президент України підкреслив, що однією з основних тем для дискусій світових політиків стало питання про те, як реагувати, якщо Росія застосує ще й ядерну зброю. Будь-яка впевненість будь-якої людини у світі, будь-якої країни повністю зруйнована.

Зеленський заявив, що саме Україна, держави-партнери і антивоєнна коаліція можуть дати гарантії, що світова безпека не буде зруйнована остаточно.

"Ви бачите, що міжнародні інституції не спрацювали. Навіть ООН і Рада безпеки... Що вони можуть? Вони потребують реформування. Вони потребують ін’єкції чесності. Щоб стати дієвими. Щоб дійсно вирішувати і дійсно впливати, а не лише обговорювати. Через війну Росії проти України світ дестабілізований. Світ – на порозі багатьох нових криз. І хто зараз впевнений, яким буде завтра?" – запитав президент.

Зеленський зауважив, що Японія стала першою в Азії, хто почав сильно тиснути на Росію для відновлення миру.

"Потрібне ебмарго на торгівлю з Росією. Потрібно забирати компанії з російського ринку, щоб гроші не йшли на російську армію. Потрібно ще більше допомагати нашій державі, нашим захисникам, нашим воїнам, які зупиняють російські війська. Потрібно вже зараз починати думати про відбудову України. Про повернення життя у зруйновані Росією міста і на спустошені нею території. Ми маємо напрацювати нові гарантії безпеки. Щоб можна було діяти превентивно і сильно кожного разу, коли виникає загроза для миру", – зазначив глава держави.

Він переконаний, що зробити це на базі існуючих міжнародних структур неможливо. Для цього необхідно створювати нові інструменти, і лідерство Японії може стати незамінним у їхній розробці.

"У цінностях ми з вами схожі – попри шалену відстань між нашими країнами. Відстань, якої, насправді, не існує. Бо в нас однаково тепло у серцях. Завдяки спільним зусиллям, завдяки ще більшому тиску на Росію – ми прийдемо до миру. І зможемо відбудувати нашу країну. Реформувати міжнародні інституції. Впевнений, що Японія буде з нами тоді – так само, як і зараз. У нашій антивоєнній коаліції. У цей вирішальний час для всіх нас", – зазначив він.