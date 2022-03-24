Радбез ООН відхилив російську "гуманітарну" резолюцію щодо України

На думку західних дипломатів, внесення країною-агресором "гуманітарної" резолюції є "цинічним" та "образливим".

Рада Безпеки ООН у середу, 23 березня, не ухвалила "гуманітарну" резолюцію Росії щодо України.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

На підтримку резолюції проголосували лише сама Росія та Китай. Інші 13 членів Радбезу (Франція, Великобританія, США, Індія, Ірландія, Кенія, Мексика, Норвегія, Албанія, Бразилія, Габон, Гана, ОАЕ) - утрималися.

Зазначається, що ця резолюція закликала "до припинення вогню для евакуації цивільного населення, яке досягнуто на основі переговорів". Для схвалення в Раді безпеки ООН проєкт мав отримати щонайменше дев'ять голосів "за". Якщо необхідна кількість голосів не набирається, проєкт не вважається схваленим, навіть якщо жодна з країн не застосувала вето.

Оскільки Росія є агресором у війні з Україною, представники західних країн в ООН назвали внесення цієї резолюції "цинічним" та "образливим".

У четвер, 24 березня, Генеральна Асамблея ООН також має проголосувати з питання гуманітарної ситуації в Україні. Західні дипломати сподіваються, що переважною більшістю голосів буде прийнято жорсткий проєкт резолюції, представлений Україною та рішуче засуджуючий російську агресію.

Нагадаємо, раніше більшість членів Радбезу ООН відкинули російські фейки про "біолабораторії" США в Україні.26 лютого Росія проголосувала проти резолюції ООН із засудженням свого вторгнення в Україну.