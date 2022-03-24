Данілов: Серед російських військових структур, ймовірно, шукають винних у провалах в Україні

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов вважає, що зникнення з публічного простору ключових російськиї силовиків свідчить про те, що серед військових структур та ФСБ відбувається пошук винних у провалах в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Данілова в ефірі телемарафону.

"Зараз відбувається з'ясування, хто зробив таку підставу, що вони, не маючи інформації про нашу країну, пішли на таку авантюру. Зараз там відбувається з'ясування відносин між їх структурами. ФСБ тикає пальцем, що військові недопрацювали, військові – що недопрацювали інші структури", - зазначив Данілов.

Секретар РНБО також заявив, що сьогодні в російській армії поміняли "дуже багато генералів".

"На їхню думку, Вони новими силами зможуть організовувати наступ на наші території. Але ми знаємо, що їм це не допоможе", - наголосив Данілов.

"Те, що сьогодні відбувається – це знищення РФ, яке здійснив їх президент. Їх ніхто не чіпав, вони самі себе знищили за ці 22 роки", - додав секретар РНБО.

Нагадаємо, вже близько двох тижнів у федеральних ефірах і на публічних протокольних заходах немає двох ключових фігурантів силового блоку Росії – міністра оборон Сергія Шойгу та начальника штабу Валерія Герасимова.

Лишився тільки міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, який продовжує заявляти наративи про "денацифікацію", "біологічну зброю", тощо. Також поки робить якісь заяви путінський речник Дмитро Пєсков, який запевняє, що "спецоперація в Україні" йде за планом.