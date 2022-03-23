Кулеба закликав світову спільноту бойкотувати Renault

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав клієнтів і підприємства по всьому світу бойкотувати Renault.

Про це він написав у своєму Twitter.

Renault refuses to pull out of Russia. Not that it should surprise anyone when Renault supports a brutal war of aggression in Europe. But mistakes must come with a price, especially when repeated. I call on customers and businesses around the globe to boycott Group Renault. pic.twitter.com/STFeafnCoi — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 23, 2022

"Renault відмовляється виходити з Росії. Не те, що когось дивує, коли Renault підтримує жорстоку загарбницьку війну в Європі. Але помилки повинні мати ціну, особливо якщо вони повторюються", - написав Кулеба.

Нагадаємо, 23 березня про призупинення роботи в РФ заявила компанія Nestle, щоправда, російський ринок покидають тільки два бренди - KitKat і Nesquik. Також про свій вихід з Росії оголосили провідний світовий постачальник електроніки Sharp Group та один з найбільших французьких банків Crédit Agricole.