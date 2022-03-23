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Кулеба закликав світову спільноту бойкотувати Renault

Компанія відмовляється залишати російський ринок.

Кулеба закликав світову спільноту бойкотувати Renault
Фото: скрін

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав клієнтів і підприємства по всьому світу бойкотувати Renault.

Про це він написав у своєму Twitter.

"Renault відмовляється виходити з Росії. Не те, що когось дивує, коли Renault підтримує жорстоку загарбницьку війну в Європі. Але помилки повинні мати ціну, особливо якщо вони повторюються", - написав Кулеба. 

Нагадаємо, 23 березня про призупинення роботи в РФ заявила компанія Nestle, щоправда, російський ринок покидають тільки два бренди - KitKat і Nesquik. Також про свій вихід з Росії оголосили провідний світовий постачальник електроніки Sharp Group та один з найбільших французьких банків Crédit Agricole.

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