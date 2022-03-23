Один з найбільших у світі постачальників електроніки зупиняє доставку продукції в Росію

Один з найбільших у світі постачальників електроніки, компанія Sharp Group, припиняє доставку своєї продукції в Росію. Про це йдеться у заяві на сайті компанії.

"Ми глибоко стурбовані поточним конфліктом в Україні і посилаємо наші молитви всім жертвам та щиро бажаємо якнайшвидшого мирного вирішення. Щоб підтримати гуманітарну програму, наші підприємства також будуть робити пожертви на благодійні організації".

Японська корпорація Sharp Group існує з 1912 року. Вона виробляє телевізори, побутову техніку для дому, звукове обладнання та смартфони.

Нагадаємо, один з найбільших французьких банків Crédit Agricole зупинив свою діяльність у Росії.

Також французька нафтогазова компанія TotalEnergies оголосила, що припинить закупівлю російської нафти і нафтопродуктів.