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Російські війська незаконно заволоділи новітньою лабораторією Чорнобильської АЕС

Було отримане обладнання, аналогів якого немає в Європі. 

Російські війська незаконно заволоділи новітньою лабораторією Чорнобильської АЕС
Фото: Державне агентство України з управління зоною відчуження

Російські війська незаконно заволоділи новітньою лабораторією вартістю 6 млн євро, яка розміщена на території Чорнобильської АЕС. Про це повідомляє Державне агентство України з управління зоною відчуження.

"Російські окупанти розграбували та знищили новітню Центральну аналітичну лабораторію в м. Чорнобиль, яка є унікальним комплексом з потужними аналітичними можливостями, може надавати послуги на будь-якому етапі поводження з РАВ, від кондиціонування до захоронення, а також на стадії досліджень та розробки технологій", - йдеться в повідомленні. 

За інформацією агентства, завдяки Інструменту ЄС зі співробітництва у сфері ядерної безпеки (ІСЯБ) разом із українським партнером ДАЗВ у 2015 році успішно реалізовано проєкт, спрямований на вдосконалення інфраструктури з поводження з радіоактивними відходами. Майже 100 одиниць найсучаснішого вартісного аналітичного обладнання, аналогів якого немає у Європі.

Лабораторія виконувала стратегічні, унікальні функції, а саме:

  • проведення характеризації проб радіоактивних відходів із Чорнобильської зони відчуження за фізичними, хімічними та радіаційними показниками;
  • аналітична допомога при проведенні перевірки відповідності стану паковань кондиціонованих відходів до специфікацій;
  • розробка необхідних методик для здійснення контролю та стандартизації.
  • надання аналітичних послуг у питаннях державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки та контролю за виконанням ліцензійних умов при здійснення діяльності у сфері поводження з РАВ;
  • консультаційна підтримка органів державного управління у питаннях щодо шляхів реалізації Концепції розвитку зони відчуження (перезахоронення РАВ, вибір майданчика для створення могильника РАВ, моніторинг зони відчуження тощо);
  • експертно-аналітична та методична підтримка учасників процесу поводження з РАВ (об’єкти зони відчуження, НАЕК «Енергоатом» тощо).

На базі лабораторії містилися високоактивні проби та зразки радіонуклідів, які сьогодні перебувають у руках ворога.

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