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Російські окупанти тричі обстріляли Рівненщину ракетами

Загалом за добу в Рівненській області пʼять разів оголошувалася повітряна тривога.

Російські окупанти тричі обстріляли Рівненщину ракетами
Фото: скрін відео

Російські окупанти випустили по Рівненщині три ракети. Про це повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль. 

Коваль зазначив, що ушкодження внаслідок обстрілу отримали обʼєкти військової інфраструктури. Збитки встановлюються наразі. 

Він зазначив, що загалом протягом доби в Рівненській області пʼять разів оголошувалася повітряна тривога. Також раніше рівненські сили протиповітряної оборони знищили один безпілотник та ракету. 

Нагадаємо, що 21 березня Росія завдала двох ракетних ударів по одному з загальновійськових полігонів Рівненської області.

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