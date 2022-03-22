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"Рашисти намагалися "денацифікувати" річку Дніпро", - Стрілець

Ракета системи залпового вогню "Смерч" упала в річку та, на щастя, не здетонувала.

"Рашисти намагалися "денацифікувати" річку Дніпро", - Стрілець

Російські окупанти випустили ракету системи залпового вогню "Смерч", яка впала в річку Дніпро, але не здетонувала.

Про це повідомили в Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України.

За словами в.о. глави міністерства Руслана Стрільця, "у Всесвітній день води рашисти намагалися "денацифікувати" головну водну артерію України – річку Дніпро".

"Це черговий акт екоциду окупантів в Україні... Окупанти грубо порушили Міжнародну конвенцію ЄЕК ООН "Про охорону та використання міжнародних водотоків та міжнародних озер", - наголосив Стрілець.

Він зазначив, що Міндовкілля ще на початку березня звернулося до Європейської економічної комісії ООН щодо припинення членства держави-агресора у керівних та дорадчих органах. 

Нагадаємо, оперативний штаб при Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів розпочав збір та узагальнення інформації про шкоду для довкілля, заподіяну російським агресором.

За статтею "екоцид" Офіс генпрокурора розслідує дії РФ на Чорнобильській і Запорізькій АЕС.

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