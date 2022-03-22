"Рашисти намагалися "денацифікувати" річку Дніпро", - Стрілець

Ракета системи залпового вогню "Смерч" упала в річку та, на щастя, не здетонувала.

Російські окупанти випустили ракету системи залпового вогню "Смерч", яка впала в річку Дніпро, але не здетонувала.

Про це повідомили в Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України.

За словами в.о. глави міністерства Руслана Стрільця, "у Всесвітній день води рашисти намагалися "денацифікувати" головну водну артерію України – річку Дніпро".

"Це черговий акт екоциду окупантів в Україні... Окупанти грубо порушили Міжнародну конвенцію ЄЕК ООН "Про охорону та використання міжнародних водотоків та міжнародних озер", - наголосив Стрілець.

Він зазначив, що Міндовкілля ще на початку березня звернулося до Європейської економічної комісії ООН щодо припинення членства держави-агресора у керівних та дорадчих органах.

Нагадаємо, оперативний штаб при Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів розпочав збір та узагальнення інформації про шкоду для довкілля, заподіяну російським агресором.

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